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В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – Держстат

13 травня, 18:48

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

З квітня 2020 пачка вітчизняного курива зросла в ціні на 20 відсотків

/ Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні

З квітня 2020 року по квітень 2021-го в Україні подорожчали пиво, горілка, столові вина і сигарети вітчизняного виробництва.

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Про це свідчать дані Держстату.

Українське пиво з квітня 2020 року по квітень-2021 зросло в ціні в середньому на 5,2% (до 18,35 грн за 0,5 л); горілка – на 1,2% (до 93,33 грн за 0,5 л); столові вина – на 0,8% (до 67,74 грн за 0,75 л).

Вітчизняні сигарети з фільтром у квітні-2021 у середньому продавали по 46,22 грн за пачку (20 шт.), що на 20,1% дорожче, аніж роком раніше, без фільтру – по 41,58 грн за пачку (дорожче на 19,3%).

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" повідомляв, що у квітні-2021 споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,4% (з 8,5% у березні), а тим часом у місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

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Також нагадаємо, що Міністерство розвитку економіки оприлюднило проєкт постанови, згідно з якою зростуть мінімальні ціни на горілку, коньяк та інші міцні напої. До списку також увійшли вермути, ароматизовані вина і сидр. Ціни на натуральні виноградні вина, ігристі вина і газовані винні напої поки не чіпатимуть.

А тим часом правоохоронці перехопили канал контрабанди сигарет з окупованих територій:

Відео: Сьогодні

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