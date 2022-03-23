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В Украине будут ежедневно контролировать цены – каким товарам не дадут подорожать

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23 марта, 09:42
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В Госпродпотребслужбе еще раз призвали не поднимать цены на важные товары во время войны
Список социально значимых товаров
Список социально значимых товаров / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Государственная потребительская служба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, чтобы не допустить роста цен на них

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что такой контроль будет осуществляться во время военного положения на территории страны.

В список товаров, цены на которые будут контролироваться вошли:

  • мука пшеничная;
  • макаронные изделия;
  • батон;
  • хлеб;
  • крупа гречневая;
  • крупа овсяная;
  • свинина;
  • говядина;
  • птица (тушки куриные);
  • молоко;
  • масло сливочное;
  • сметана;
  • яйца куриные;
  • масло подсолнечное;
  • сахар кристаллический;
  • капуста белокочанная;
  • лук репчатый;
  • свекла;
  • морковь;
  • картофель;
  • этанол (раствор 96%);
  • нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;
  • антибактериальные лекарственные средства отечественные;
  • бензин (марки А-92, А-95);
  • дизельное горючее;
  • газ сжижен для автомобилей.

Также в Госпродпотребслужбе призвали производителей не повышать необоснованно цены на продукты, которые очень важны для украинцев во время войны.

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Бесплатные продукты

Украинцы в областях, где ведутся активные боевые действия, смогут получить от государства бесплатные продуктовые наборы на месяц.

В соответствующем постановлении Кабинета Министров отмечается, что при выдаче продуктовых наборов допустимо отклонение на 20%. В основном речь идет о раздаче продуктов длительного хранения, в том числе круп и консервов.

Полный список продуктов на одного человека и области, где можно получить помощь смотрите в нашем материале.

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"Сегодня" также рассказывали, какие продукты в супермаркетах стали настоящими дефицитом.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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