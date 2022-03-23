В Украине будут ежедневно контролировать цены – каким товарам не дадут подорожать

Государственная потребительская служба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, чтобы не допустить роста цен на них
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что такой контроль будет осуществляться во время военного положения на территории страны.
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В список товаров, цены на которые будут контролироваться вошли:
- мука пшеничная;
- макаронные изделия;
- батон;
- хлеб;
- крупа гречневая;
- крупа овсяная;
- свинина;
- говядина;
- птица (тушки куриные);
- молоко;
- масло сливочное;
- сметана;
- яйца куриные;
- масло подсолнечное;
- сахар кристаллический;
- капуста белокочанная;
- лук репчатый;
- свекла;
- морковь;
- картофель;
- этанол (раствор 96%);
- нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;
- антибактериальные лекарственные средства отечественные;
- бензин (марки А-92, А-95);
- дизельное горючее;
- газ сжижен для автомобилей.
Также в Госпродпотребслужбе призвали производителей не повышать необоснованно цены на продукты, которые очень важны для украинцев во время войны.
Бесплатные продукты
Украинцы в областях, где ведутся активные боевые действия, смогут получить от государства бесплатные продуктовые наборы на месяц.
В соответствующем постановлении Кабинета Министров отмечается, что при выдаче продуктовых наборов допустимо отклонение на 20%. В основном речь идет о раздаче продуктов длительного хранения, в том числе круп и консервов.
Полный список продуктов на одного человека и области, где можно получить помощь смотрите в нашем материале.
"Сегодня" также рассказывали, какие продукты в супермаркетах стали настоящими дефицитом.