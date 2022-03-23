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В Україні щодня контролюватимуть ціни – яким товарам не дадуть подорожчати

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23 березня, 09:42
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У Держпродспоживслужбі вкотре закликали не підіймати ціни на важливі товари під час війни
Список соціально значущих товарів
Список соціально значущих товарів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Державна споживча служба запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари, щоб не допустити зростання цін на них.

Про це повідомила прес-служба відомстві.

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Зазначається, що такий контроль буде здійснюватись під час діє воєнного стану на території країни.

До переліку товарів, ціни на які контролюватимуться увійшли:

  • борошно пшеничне;
  • макаронні вироби;
  • батон;
  • хліб;
  • крупа гречана;
  • крупа вівсяна;
  • свинина;
  • яловичина;
  • птиця (тушки курячі);
  • молоко;
  • масло вершкове;
  • сметана;
  • яйця курячі;
  • олія соняшникова;
  • цукор кристалічний;
  • капуста білокачанна;
  • цибуля ріпчаста;
  • буряк;
  • морква;
  • картопля;
  • етанол (розчин 96%);
  • нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;
  • антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;
  • бензин (марки А-92, А-95);
  • дизельне пальне;
  • газ скраплений для автомобілів.

Також у Держпродспоживслужбі закликали виробників не підвищувати необгрунтовано ціни на продукти, які є дуже важливими для українців під час війни.

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Безкоштовні продукти

Українці в областях, де ведуться активні бойові дії зможуть отримати від держави безкоштовні продуктові набори на місяць.

У відповідній постанові Кабінету міністрів зазначається, що при видачі продуктових наборів допустимо відхилення на 20%. Здебільшого йдеться про роздачу харчів тривалого зберігання, зокрема круп і консервів.

Повний список продуктів на одну людину та області, де можна отримати допомогу дивіться у нашому матеріалі.

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"Сьогодні" також розповідали, які продукти в супермаркетах стали справжнім дефіцитом.

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Країна має працювати. Бізнес має працювати. Держава надала для цього максимальні податкові, регуляторні, кредитні та фінансові стимули. Отже, працюймо. Віримо у ЗСУ. Наближаємо перемогу.

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