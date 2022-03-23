В Україні щодня контролюватимуть ціни – яким товарам не дадуть подорожчати

Державна споживча служба запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари, щоб не допустити зростання цін на них.
Про це повідомила прес-служба відомстві.
Зазначається, що такий контроль буде здійснюватись під час діє воєнного стану на території країни.
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До переліку товарів, ціни на які контролюватимуться увійшли:
- борошно пшеничне;
- макаронні вироби;
- батон;
- хліб;
- крупа гречана;
- крупа вівсяна;
- свинина;
- яловичина;
- птиця (тушки курячі);
- молоко;
- масло вершкове;
- сметана;
- яйця курячі;
- олія соняшникова;
- цукор кристалічний;
- капуста білокачанна;
- цибуля ріпчаста;
- буряк;
- морква;
- картопля;
- етанол (розчин 96%);
- нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;
- антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;
- бензин (марки А-92, А-95);
- дизельне пальне;
- газ скраплений для автомобілів.
Також у Держпродспоживслужбі закликали виробників не підвищувати необгрунтовано ціни на продукти, які є дуже важливими для українців під час війни.
Безкоштовні продукти
Українці в областях, де ведуться активні бойові дії зможуть отримати від держави безкоштовні продуктові набори на місяць.
У відповідній постанові Кабінету міністрів зазначається, що при видачі продуктових наборів допустимо відхилення на 20%. Здебільшого йдеться про роздачу харчів тривалого зберігання, зокрема круп і консервів.
Повний список продуктів на одну людину та області, де можна отримати допомогу дивіться у нашому матеріалі.
"Сьогодні" також розповідали, які продукти в супермаркетах стали справжнім дефіцитом.