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Рано говорить – в РФ ушли от ответа насчет нового транзитного контракта с Украиной

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
15 октября, 13:50
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Действие транзитного контракта с Украиной, который заключен сейчас, продлится еще три с половиной года
Действие транзитного контракта Украины с Россией закончится в 2024 году
Действие транзитного контракта Украины с Россией закончится в 2024 году / Фото: Коллаж: Сегодня

В России пока не готовы говорить о новом транзитном контракте с Украиной, так как действие нынешнего еще не закончилось.

Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, передает "Интерфакс – Украина".

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"У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта", – ответил он журналистам на вопрос о возможности заключить новый транзитный контракт.

Как рассказал Новак, сейчас ведутся консультации относительно транзита газа через Украину со специальным представителем ФРГ Георгом Графом фон Вальдерзее.

"Я не думаю, что нам надо выводить наши переговоры в публичную плоскость. У нас идут консультации. Мы встречаемся со спецпредставителем Вальдерзее. Как раз консультируемся относительно этой ситуации", – отметил Новак.

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При каких условиях РФ увеличит транзит газа через территорию Украины?

Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, главным адресатом Украины для решения вопроса о сохранении транзита являются европейские покупатели, которые могут заключить с "Газпромом" новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в природном газе.

Киев, по его словам, должен предложить конкурентные условия транзита.

Спикер Кремля отметил, что в этом случае РФ выполнит свои транзитные обязательства, и заверил, что Россия на данный момент увеличила поставки голубого топлива в Европу до максимально допустимого уровня.

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Ранее сам Путин заявлял, что "Газпрому" невыгодно увеличивать объемы транзита газа через Украину, так как это дороже.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в 2023 году Украина полностью отсоединит свою ГТС от российской энергосистемы и соединится с европейской.

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