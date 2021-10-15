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Рано говорити – в РФ пішли від відповіді щодо нового транзитного контракту з Україною

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
15 жовтня, 13:50
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Дія транзитного контракту з Україною, який укладено зараз, триватиме ще три з половиною роки
Дія транзитного контракту України з Росією закінчиться в 2024 році
Дія транзитного контракту України з Росією закінчиться в 2024 році / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії поки не готові говорити про новий транзитний контракт з Україною, бо дія нинішнього ще не закінчилося.

Про це сказав віце-прем'єр Росії Олександр Новак, передає "Інтерфакс – Україна".

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"У нас був укладений контракт до кінця 2024 року. Зараз рано про це говорити, тому що ще більш 3,5 років до виконання цього контракту", – відповів він журналістам на питання про можливість укласти новий транзитний контракт.

Як розповів Новак, зараз ведуться консультації щодо транзиту газу через Україну зі спеціальним представником ФРН Георгом Графом фон Вальдерзее.

"Я не думаю, що нам треба виводити наші переговори в публічну площину. У нас йдуть консультації. Ми зустрічаємося зі спецпредставником Вальдерзее. Якраз консультуємося щодо цієї ситуації", – зазначив Новак.

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За яких умов РФ збільшить транзит газу через територію України?

Як заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков, головним адресатом України для вирішення питання про збереження транзиту є європейські покупці, які можуть укласти з "Газпромом" нову довгострокову угоду з збільшеними обсягами, з урахуванням зростаючих потреб у природному газі.

Київ, за його словами, має запропонувати конкурентні умови транзиту.

Спікер Кремля зазначив, що в цьому випадку РФ виконає свої транзитні зобов'язання, і запевнив, що Росія на цей момент збільшила поставки блакитного палива в Європу до максимально допустимого рівня.

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Раніше сам Путін заявляв, що "Газпрому" невигідно збільшувати обсяги транзиту газу через Україну, так як це дорожче.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в 2023 році Україна повністю від'єднає свою ГТС від російської енергосистеми і з'єднається з європейською.

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