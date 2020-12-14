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В Раде хотят уравнять акцизы на автогаз и бензин: зачем это нужно

14 декабря, 22:54

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Нужно приблизить эти ставки друг к другу и восстановить справедливость, говорит Данил Гетманцев

Ставки акциза на автомобильный газ надо если не уравнивать, то приближать к ставкам на бензин, даже несмотря на то, что украинцы начали массово переходить на автогаз из-за низких цен на это своеобразное "социальное" топливо.

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Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Сегодня".

По его словам, эта дискуссия в Верховной Раде ведется уже несколько лет. Она была начата еще в прошлом VIII созыве, продолжается и сейчас.

"Потому что и автомобили на бензине, и автомобили на газе, ездят по одним и тем же дорогам. Акциз на топливо – это те средства, которые перечисляются в Дорожный фонд и идут на дорожное строительство. На реконструкцию, ремонт, содержание дорог общего пользования", – напоминает нардеп.

"Разве владельцы автомобилей на газе ездят по дорогам как-то иначе, объезжают ямы как-то по-другому? Я не думаю, что это так. Влияние на окружающую среду автомобилей на газе, по большому счету, тоже ничем не отличается от того, что оказывают на нее автомобили на бензине. Так почему они должны платить разные налоги? Я считаю, что мы должны приблизить эти ставки друг к другу и восстановить справедливость", – говорит Гетманцев.

При этом он согласился, что многие автовладельцы используют газ как более дешевое топливо.

"Так что проблема, действительно, имеет определенный социальный аспект, который сложно не учитывать. Поэтому дискуссия продолжается", – резюмировал глава комитета.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом Гетманцевым".

Напомним, что Верховная Рада готова изменить цены на топливо, соответственно, цены на рынке существенно изменятся.

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бензин Верховная Рада Данил Гетманцев акцизы автогаз дизельное топливо

Источник: Сегодня

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