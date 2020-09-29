Рынок топлива в шаге от ценового передела

Пока что заметно дорожает только сжиженный газ, но эксперты обещают и другие изменения

На минувшей неделе "главным ньюсмейкером" оказался сжиженный газ, цены на который продолжили повышение. Цены на бензины и дизельное топливо сохранили стабильность практически во всех регионах. Эксперты связывают этот тренд с замедлением девальвации гривни.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Цены на бензин и дизтопливо сохранили свою стабильность, лишь в трех областях и в Киеве ценовой мониторинг показал рост на 1-2 коп./л. А на Виннитчине дизель даже подешевел на 6 коп./л. Самые низкие цены по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской (см. инфографику).

На рынке автогаза ценовая ситуация была более оживленной. Больше всего газ подорожал в Житомирской области – на 13 коп./л или до 11,87 грн/л, в 11-ти областях и в Киеве цены выросли на 5-11 коп./л, в шести – на 1-3 коп./л, в шести областях цены не изменились. Самый дорогой автогаз в Одесской области – 12,45 грн/л, самый дешевый – в Закарпатской – 11,62 грн/л.

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В целом по бензинам и дизельному топливу разброс цен сохранился, по автогазу уменьшился. По А-92 – разброс цен составляет 19,9% (3,98 грн/л), по А-95 – 17,8% (3,82 грн/л), по дизелю – 16,9% (3,54 грн/л), по автогазу – 7,1% (0,83 грн/л), было 7,4%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,97 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 23,04 грн/л

Цены на ДТ

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Средняя цена по Украине – 22,44 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,02 грн/л (удорожание на 4 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что цены по Украине на минувшей неделе остались стабильными, так как две недели назад в отдельных сетях было снижение

"За неделю с 21 по 28 сентября на оптовом рынке изменений не произошло, курс гривни на межбанке стабилизировался, поэтому и в рознице ничего не изменилось за исключением коррекции цен в отдельных сетях, которые мало повлияли на ситуацию. Топлива пока достаточно", – отметил Геннадий Рябцев.

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Сергей Куюн говорит, что пока главным "якорем", который держит цены на рынке, являются украинские трейдеры, они уже пятый месяц держат неизменными розничные цены – ниже 21 грн/л бензина А-95.

"Именно по этой причине не реализовывается тот потенциал роста, который рассчитан специалистами арифметически, исходя из оптовых цен, постоянных затрат (зарплата персонала, коммунальные платежи, налоги) и прибыли операторов. Пружина сжимается, и как только украинские трейдеры отпустят цены хотя бы на 50 коп./л, она резко разожмется", – заключил Сергей Куюн.

Но эксперты не исключают, что такая ценовая политика у них продлится еще месяц, пока не пройдут местные выборы.

А вот на рынке сжиженного газа продолжался наметившийся с середины сентября тренд на сокращение поставок и рост цен в рознице.

"Импорт сжиженного газа в Украину за 27 дней сентября составил 117 тыс. т, что на 6% меньше, чем за аналогичный период августа, – отметил Артем Куюн. – По итогу сентября снижение импорта может составить 8-9 тыс. т относительно августа, или 6,5%. Пока трейдеры характеризуют ресурсное состояние рынка как сбалансированное, легкий дефицит ресурса свойственен лишь некоторым западным областям".

Розничные цены автогаза перешли в стабильный рост, констатировал эксперт. Операторы, работающие в эконом-сегменте, с 18 по 25 сентября повысили стоимость автогаза на 10–30 коп./л. Сеть "Приват" повысила цены на 11–15 коп./л, до 11,57–11,60 грн./л. На станциях Motto в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях за неделю цена автогаза выросла на 20 коп./л, до 11,38–11,69 грн/л. Автогаз в столичной сети KLO подорожал на 18 коп./л, до 12,47 грн/л. Сеть "Авантаж" повысила цены на 30 коп./л, до 11,45 грн/л, "БРСМ-Нафта", SUN OIL, Mango подняли цены на 5–20 коп./л. Средняя стоимость по Украине составила 12,02 грн/л (+4 коп./л).

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что на наступившей неделе на розничном рынке бензина и дизтоплива не стоит ожидать изменения цен.

"Розничный рынок, похоже, выжидает, пока гривня еще обесценится, до 28,5 грн/доллар. И тогда цены могут повыситься сразу на 50 коп./л и более", – говорит Геннадий Рябцев.

С ним согласен и Сергей Куюн. Но в перспективе эксперт ожидает серьезного ценового передела на всем рынке нефтепродуктов. Он может произойти, если депутаты внесут изменения в Налоговый кодекс, повысив акцизы на сжиженный газ и снизив их на бензин (два законопроекта об изменениях уже поданы в Раду). Напомним, на бензин сейчас акцизы самые высокие – 213 евро/т, для газа они самые низкие – 52 евро/т. По словам Сергея Куюна, такой перекос привел к тому, что с 2013 по 2019 годы потребление сжиженного газа выросло на 115%, дизтоплива — на 17%, использование бензина упало на 43%.

"Огромный спрос на сжиженный газ и ДТ стимулирует их импорт, более 70% которого приходится на Россию и Беларусь. Украинские НПЗ загружены менее чем на 50%. Они не могут продать бензин, а отказаться от его выпуска невозможно технологически", — говорит Сергей Куюн.

По словам эксперта, переход потребителей на топлива с низким налогом бьет и по госбюджету: акцизы с нефтепродуктов являются основным источником наполнения Дорожного фонда, из которого финансируется строительство и ремонт дорог. Оптимальным для рынка эксперт считает такой паритет акцизов, при котором бензин А-95 будет стоить 18,5 грн/л (сейчас 22,7 грн/л), газ 15 грн/л (сейчас 12 грн/л), ДТ – 21 грн/л (сейчас 22 грн/л).

Но и без возможного роста акцизов сжиженный газ на неделе продолжит дорожать, уверен Артем Куюн.

"Повышение цен продолжится, потенциал составляет до 30 коп./л, он может быть реализован в течение недели-двух. Первый признак –повышение цен у дискаунтеров на минувшей неделе", – прогнозирует Артем Куюн.

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