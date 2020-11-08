Парламент готов изменить цены на топливо – что подорожает и что подешевеет

В первую очередь под удар попадут цены на бензин и автогаз

Стоимость топлива на заправках вскоре может значительно измениться. Причина – депутаты хотятпересмотреть акцизный сбор, взимаемый с бензина, дизельного топлива и сжиженного автомобильного газа.

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Как это может отразиться на кошельках автовладельцев, разобрался сайт "Сегодня".

Что имеем сегодня

В Раде зарегистрированы четыре альтернативных законопроекта об изменении акцизного сбора при продаже топлива.

Самый радикальный документ предлагает намного увеличить акциз на сжиженный газ – с 52 евро до 139,5 евро за 1000 литров, уравняв его с акцизом на дизтопливо. Акциз на бензин, наоборот, хотят уменьшить с 213,5 евро за 1000 л также до 139,5 евро.

Причина – депутаты хотят восстановить справедливость, чтобы все, кто ездит, платили одинаковые налоги в Дорожный фонд, из которого, как известно, финансируется строительство и ремонт автодорог.

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Очевидно, что если закон примут, от новшества выиграют владельцы автомобилей с бензиновым двигателем, а вот ценовые каникулы для потребителей сжиженного газа закончатся.

Что говорят цифры

По расчетам экспертов Консалтинговой группы "А-95", в розничной цене топлива налоги составляют: для бензина 40% стоимости, для ДТ – 33%, для автогаза – 16%.

С учетом того, что расход газа больше, чем бензина, на 15%, в эквиваленте получается цена газа 18,1 грн/л. То есть газ все равно останется дешевле бензина, но экономить на нем в прежних размерах уже не выйдет.

Ожидается, что те, кто установил газобалонное оборудование (ГБО), частично перейдут на бензин, особенно зимой, когда расход газа возрастает.

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Но главное – не будет быстрого прироста автопарка машин с ГБО, слишком долго придется "отбивать" затраты. Установка нового ГБО останется выгодной для авто с большими пробегами – такси, коммерческого транспорта.

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Зачем нужен новый налог

Почему парламентарии озаботились "топливными" вопросами? Оказывается, за последние пару лет потребителей газа стало слишком много.

По оценкам экспертов авторынка, в Украине насчитывается 2,5 млн автомобилей с бензиновыми двигателями и 2,1 млн – с газобаллонным оборудованием (ГБО). Топлива они потребляют почти одинаково.

Вот только своего бензина в Украине достаточно, а сжиженный газ у нас на 80% привозной. В основном его завозят из "страны-агрессора" – РФ и из Беларуси, которая имеет тесные экономические связи с РФ.

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На сегодня топливный баланс рынка Украины выглядит так: дизтопливо – 64%, бензин и сжиженный газ – по 18%. Поэтому у наших властей на повестке дня идея – заменить российский сжиженный газ украинским бензином.

"Нынешние ставки акцизов несправедливы с точки зрения потребителей, несущих разное налоговое бремя при закупке топлива. И опасны для энергобезопасности страны. Мы наращиваем импорт сжиженного газа из России и Беларуси, хотя не знаем, куда девать свой бензин. Нигде в мире нет такой доли сжиженного газа в топливном балансе", – утверждает директор "А-95" Сергей Куюн.

Директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что ситуация с акцизами требует решения, но к законопроектам есть вопросы.

"Я готов поддержать любой из них, но при условии более тщательной проработки экономических и социальных последствий их принятия", – сказал нам Геннадий Рябцев.

Что может быть

Эксперты прогнозируют: в том или ином виде закон об изменении акцизов депутаты примут. Наиболее вероятен промежуточный вариант: налоги на бензин снизят, но меньше, чем до 139,5 евро, а налоги на газ увеличат, но не более, чем до 100 евро.

Тогда производители, трейдеры и потребители будут довольны. К тому же расходы потребителей станут меньше.

Нынешняя попытка парламентариев сделать привозное топливо дороже – не первая. Подробнее смотрите в сюжете

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