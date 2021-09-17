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В Минсоцполитики пообещали надбавку женщинам-пенсионерам

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
17 сентября, 07:00
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Повышение выплат будет уже в 2022 году
Пенсии повысят на 9%
Пенсии повысят на 9% / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин решил, что уже с 2022 года при выходе на пенсию в 60 лет женщинам будет устанавливаться повышение к пенсии в размере 9%.

Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пишет "Пенсионный курьер".

"Такое повышение сохранит соотношение в размерах пенсий женщин при одинаковой продолжительности страхового стажа и заработка в 2022 году, который является переходным годом завершения повышения пенсионного возраста женщинам", – говорится в сообщении.

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Отметим, что пенсионная реформа по повышению возраста выхода на отдых женщин с 55 до 60 лет началась в 2011 году. Ежегодно 1 апреля возраст выхода на пенсию для женщин увеличивался на полгода. С 1 апреля 2021-го женщины, как и мужчины, выходят на отдых и начинают получать выплаты с 60-летнего возраста. А для этого надо иметь как минимум 28 лет страхового стажа. Эта цифра должна достичь 35 лет.

Дополнительные выплаты осенью

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

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Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

  • для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
  • для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривни.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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