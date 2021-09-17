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У Мінсоцполітики пообіцяли надбавку жінкам-пенсіонерам

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
17 вересня, 07:00
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Підвищення виплат буде вже 2022 року
Пенсії підвищать на 9%
Пенсії підвищать на 9% / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін вирішив, що вже з 2022 року при виході на пенсію в 60 років жінкам встановлюватиметься підвищення до пенсії в розмірі 9%.

Про це повідомила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, пише "Пенсійний кур'єр".

"Таке підвищення збереже співвідношення в розмірах пенсій жінок при однаковій тривалості страхового стажу і заробітку в 2022 році, який є перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку жінкам", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що пенсійна реформа щодо підвищення віку виходу на відпочинок жінок з 55 до 60 років почалася 2011 року. Щорічно 1 квітня вік виходу на пенсію для жінок збільшувався на півроку. З 1 квітня 2021-го жінки, як і чоловіки, виходять на відпочинок і починають отримувати виплати з 60-річного віку. А для цього треба мати як мінімум 28 років страхового стажу. Ця цифра повинна досягти 35 років.

Додаткові виплати восени

В Україні з 1 жовтня 2021 року для пенсіонерів віком від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони отримуватимуть додаткові виплати в розмірі 400 грн.

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Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

  • для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;
  • для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

За півтора року, з січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і зараз становить 3866,84 гривні.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

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