Експерт розповів, хто серед українців найбідніший

Незважаючи на те, що найбільше найбіднішою категорією населення називають пенсіонерів, у них прибуток є

Найбіднішою категорією населення експерт назвала дітей

В Україні найбідніші не пенсіонери, а діти, до того ж чим більше дітей в родині – тим вище ризик бідності.

Як розповіла завідувачка відділом дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Людмила Черенько виданню "ФАКТИ", ризик бідності стає вищим, починаючи з другої дитини в сім'ї.

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За її словами, у пенсіонерів незважаючи на невисокі пенсії все ж є дохід, на відміну від дітей, які ніколи не тягнуть за собою доходу. Тому гроші батьків відразу діляться на всіх членів сім'ї.

Водночас фахівець уточнила, що пенсіонери старше 75 років дійсно входять до групи ризику, бо вони найчастіше не можуть додатково заробляти.

"Це особливість не тільки України. Однак у нас це стає проблемою, тому що стандарти оплати праці надто низькі. Молоді батьки не мають можливості заробляти багато. Саме на старті їх трудової кар'єри припадає народження і виховання дітей", – розповіла кандидат економічних наук.

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Вона зазначила, що високі ризики бідності мають ті сім'ї, в яких є діти від 0 до 6 років.

Що знижує ризик бідності

Як зазначила Людмила Черенько, фактор, який знижує ризик бідності, – наявність в сім'ї хоча б однієї людини з вищою освітою. При цьому працювати за фахом їй зовсім не обов'язково, каже експерт.

Вона вважає, що люди, які здобули вищу освіту, володіють певними навичками, тому можуть швидше адаптуватися до нових умов і постійно розвиватися.

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"З іншого боку, є й така думка, що люди, які за своєю природою активні і не згодні залишатися в невигідних умовах, шукають кращого, тому вони здобувають вищу освіту, як правило", – додала кандидат економічних наук.

Середня зарплата в Україні підвищилася

У червні 2021 року в Україні середня зарплата підвищилася до 14 313 грн (в порівнянні з 13 499 в травні).

Де були найвищі середні зарплати:

Київ – 20 455 грн. Донецька область – 14 988 грн. Київська область – 14 679 грн. Миколаївська область – 14 044 грн. Запорізька область – 13 895 грн.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині.