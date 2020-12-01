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В Германии обойдут санкции против "Северного потока – 2": СМИ разгадали схему

1 декабря, 20:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Стало известно, как немецкие компании смогут избежать возмездия США за прокладку российской "трубы"

Власти немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания разрабатывают инструмент для обхождения санкций США в отношении компаний, которые причастны к строительству российского газопровода "Северный поток – 2".

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Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

В рамках этого плана, двигателем которых является премьер-министр Мекленбург-Передней Померании Мануэла Швезиг, в ближайшие дни планируется создать специальный "Фонд защиты климата".

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Предполагается, что данный фонд будет прикладывать все усилия для завершения прокладки российской "трубы", объявив ее "важнейшим компонентом защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании".

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Для этого фонд создаст бизнес-предприятие, все продукты и услуги которого будут направлены на завершение строительства трубопровода. Таким образом, "экофонд" станет подрядчиком между немецкой стороной и оператором газопровода Nord Stream 2 AG, позволив компаниям не взаимодействовать с российской стороной напрямую.

В Министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации Мекленбург-Передней Померании эту информацию комментировать отказались.

Напомним, что ранее в этом месяце парламент Германии отказался признать газопровод "Северный поток – 2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности Европы и защиты окружающей среды.

Также сообщалось, что в Германии перенесли запуск на полную мощность второй ветки газопровода, по которой должны транспортировать газ из "Северного потока – 2".

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Германия газопровод санкции Nord Stream 2 Северный поток 2
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