Депутаты в Германии отказались поддержать "Северный поток – 2"

Парламент Германии отказался признать газопровод "Северный поток – 2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности Европы и защиты окружающей среды. Такую заявку пыталась продвинуть парламентская группа AfD. Если бы заявку одобрили, федеральное правительство взяло бы на себя обязательство по реализации проекта газопровода.

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Об этом сообщили в "Нафтогазе Украины".

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Лоббисты настаивали, что российский газопровод, который усиливает зависимость Европы от Кремля, "отвечает интересам Германии и Европы, способствует защите окружающей среды и безопасности поставок в энергетическом секторе". Но Бундестаг отклонил заявку AfD.

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Напомним, ранее Германия официально отсрочила получение газа из "Северного потока – 2". Запуск на полную мощность второй ветки газопровода EUGAL перенесли с 1 января на апрель 2021 года. Причина – задержки со строительством "Северного потока – 2".

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Как сообщалось, недавно США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они будут распространяться и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

Европейские газовые эксперты считают, что новые санкции США "не только задержат строительство "Северного потока – 2", но и могут навсегда остановить его, несмотря на то, что сегодня проложено уже 95% труб.

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