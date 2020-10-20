США расширили санкции против "Северного потока – 2"

Санкции США в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2" расширяют. Теперь они будут распространяться и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

Реклама

Такое решение принял Госдепартамент США.

Изначально эти санкции были введены в конце 2019 года и касались компаний, которые владеют судами-трубоукладчиками для "Северного потока – 2" или являются их операторами. В результате эти ограничения остановили строительство трубопровода.

Читайте также: Дания выдала новое разрешение "Северному потоку – 2"

В американском Госдепе напомнили, что строительство газопровода "Северный поток – 2" угрожает энергетической безопасности Европы и "создает риски для национальной безопасности США".

В тренде Финансовая разведка Украины засекла отмывание 60 млрд гривен

Реклама

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Также сообщалось, что международный клуб страховщиков The Shipowners’ Club, членами которого застрахованы большинство судов мира, уже заявил об отказе страховать суда, работающие на строительстве "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

Напомним, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что санкции США – это единственный способ остановить "Северный поток – 2". Коболев уверен, что Германия добровольно не откажется от совместной с Россией реализации проекта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама