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Коболев назвал единственный способ похоронить "Северный поток – 2"

16 сентября, 11:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава "Нафтогаза" уверен, что Германия не откажется от проекта добровольно

Окончательно остановить российский проект газопровода "Северный поток – 2" могут только американские санкции, которые могут быть усилены этой осенью. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

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"Я не думаю, что немцы откажутся от этого проекта. Я много времени провел в Германии, говорил с представителями немецкого правительства, был на переговорах с канцлером [Ангелой] Меркель, которую я очень уважаю и считаю одним из самых сильных политиков, с которыми я общался. Я очень сомневаюсь, что без американских санкций, усиления которых мы ожидаем этой осенью, можно будет сказать, что этот проект остановлен, мертв. Я бы на это на рассчитывал", – так Коболев сказал на YouТube-канале Янины Соколовой.

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Коболев добавил, что тактика "Нафтогаза" в этом вопросе также завязана на продвижение санкций США против "Северного потока – 2".

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"Есть большой шанс усиления санкций осенью. Если они будут усилены, тогда мы сможем сказать, что проект "Северный поток – 2" похоронен навсегда", - резюмировал Коболев.

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Напомним, при этом на днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее же палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В России это решение назвали "вмешательством во внутренние дела Германии". Подробнее об этом узнавайте из сюжета "Сегодня":

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