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Дания выдала новое разрешение "Северному потоку – 2"

1 октября, 14:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Решение приняло энергетическое агентство страны

Дания выдала компании-оператору проекта "Северный поток – 2" – Nord Stream 2 AG – разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны.

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Об этом сообщило Датское энергетическое агентство.

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Разрешение будет действительным при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности. При этом условия разрешения на строительство, выданного 30 октября 2019 года, сохраняются и в части эксплуатации.

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Тогда Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьшее воздействие на экологию. Процесс рассмотрения этой заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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Напомним, при этом растет вероятность усиления санкций США против "Северного потока – 2". Такие меры уже поддерживают и Демократическая, и Республиканская партии в Конгрессе США.

В Госдепе США недавно объяснили, что выступают против проекта "Северный поток – 2", поскольку считают, что он "подорвал бы энергетическую безопасность и стабильность Европы в целом, предоставив России еще один инструмент политического принуждения европейских стран, особенно Украины".

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Дания газопровод эксплуатация Nord Stream 2 Северный поток 2

Источник: Сегодня

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