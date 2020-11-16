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"Северный поток – 2" навсегда остановится при Байдене – СМИ

16 ноября, 16:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

У демократа есть все шансы положить конец строительству газопровода, считают специалисты

Предварительные результаты президентских выборов в США сулят победу демократу Джо Байдену. И если демократ придет к власти, у него будет возможность поставить точку в истории проекта "Северный поток – 2".

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Об этом пишет немецкое издание Bild.

По словам экспертов, у энтузиастов проекта сформировалось мнение, что крупнейшим противником строительства является Дональд Трамп. Однако отмечается, что "сопротивление "Северному потоку – 2" со стороны демократов и республиканцев одинаковое". Более того, именно Байден в 2016 году первым из высокопоставленных чиновников США осудил проект.

Экспертт по энергетическому праву Алан Райли уверен, что санкции – лишь часть стратегии Байдена. Аналитик считает, что Байден "в отличие от Дональда Трампа, в состоянии разработать стратегию, чтобы получить поддержку Германии для блокады "Северного потока – 2".

Райли уверен, что Байден может предложить Германии "комплексный пакет мер безопасности для зеленой энергетики", который "ликвидирует необходимость использования газа из России и заменяет его на возобновляемые ресурсы".

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Напомним, ранее республиканцы и демократы в Сенате США уже согласовали санкции в отношении активных сторонников "Северного потока – 2". Эти санкции станут частью закона о государственной обороне США (NDAA), который будет принят в декабре и введен в действие Джо Байденом с января, отмечается в статье.

Согласно информации газеты, европейские газовые эксперты считают, что новые санкции США "не только задержат строительство "Северного потока – 2 ", но и могут навсегда остановить его, несмотря на то, что сегодня проложено уже 95% труб.

Как сообщалось, недавно США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они будут распространяться и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

К слову, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что санкции США – это единственный способ остановить "Северный поток – 2". Коболев уверен, что Германия добровольно не откажется от совместной с Россией реализации проекта.

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