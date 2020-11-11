Конгресс США расширит санкции против "Северного потока – 2": кто под ударом

Представители Сената и Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов договорились расширить санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2". В санкционный список добавят страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным его источников, санкции будут включены в поправку к проекту оборонного бюджета на 2021 финансовый год и подразумевают также сохранение в силе действующих на данный момент ограничительных мер.

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Документ должен быть принят до конца текущего календарного года.

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Ранее в Госдепе США приняли решение расширить действие санкций на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Тем временем ведущие международные страховщики отказались работать с "Северным потоком – 2".

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