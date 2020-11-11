Українська
$ 28,12
33,2
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Конгресс США расширит санкции против "Северного потока – 2": кто под ударом

11 ноября, 09:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

Достроить газопровод станет сложнее

Представители Сената и Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов договорились расширить санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2". В санкционный список добавят страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода.

Реклама

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным его источников, санкции будут включены в поправку к проекту оборонного бюджета на 2021 финансовый год и подразумевают также сохранение в силе действующих на данный момент ограничительных мер.

Читайте также: Судно, способное достроить Nord Stream 2, вышло в море и дразнит сенаторов США

Документ должен быть принят до конца текущего календарного года.

В тренде
Скидки против падения потребления: почему застыли ценники на АЗС
Реклама

Ранее в Госдепе США приняли решение расширить действие санкций на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Тем временем ведущие международные страховщики отказались работать с "Северным потоком – 2".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США санкции Северный поток 2
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Парламент готов изменить цены на топливо – что подорожает и что подешевеет
Парламент готов изменить цены на топливо – что подорожает и что подешевеетЭкономика
Новую пенсионную систему должны принять до конца года – что предложил Кабмин
Новую пенсионную систему должны принять до конца года – что предложил КабминЭкономика
Почему прыгал курс доллара и чего ждать на следующей неделе
Почему прыгал курс доллара и чего ждать на следующей неделеФинансы
К зиме подорожают минимум 3 основных продукта. Чем надо запасаться украинцам
К зиме подорожают минимум 3 основных продукта. Чем надо запасаться украинцамЭкономика
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человек
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человекЭкономика
"Мне Вову уже жалко". 10 тезисов из интервью Андрея БогданаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять