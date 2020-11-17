Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Германия официально отсрочила получение газа из "Северного потока – 2"

17 ноября, 12:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Газопровод EUGAL не заработает на полную мощность с 2021 года

В Германии перенесли запуск на полную мощность второй ветки газопровода EUGAL (European Gas Pipeline Link), по которой должны транспортировать газ из "Северного потока – 2". Запуск планировался на 1 января 2021 года, но теперь состоится не раньше апреля-2021. Причина – задержки со строительством "Северного потока – 2".

Реклама

Об этом сообщила компания Gascade, которая является оператором этого газопровода.

Читайте также: "Северный поток – 2" навсегда остановится при Байдене – СМИ

Первая нитка EUGAL начала работу 1 января 2020 года. Она временно транспортирует часть газа, поступающего по газопроводу "Северный поток".

Карта: Deutsche Welle

Пропускная способность первой нитки газопровода – 30,9 млрд куб. м газа в год. После завершения строительства второй нитки мощность EUGAL должна достичь 55 млрд кубометров.

В тренде
Доллар в Украине резко подорожал после падения: курс Нацбанка
Реклама

Напомним, европейские газовые эксперты считают, что новые санкции США "не только задержат строительство "Северного потока – 2", но и могут навсегда остановить его, несмотря на то, что сегодня проложено уже 95% труб.

Как сообщалось, недавно США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они будут распространяться и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

К слову, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что санкции США – это единственный способ остановить "Северный поток – 2". Коболев уверен, что Германия добровольно не откажется от совместной с Россией реализации проекта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия газопровод транзит газа Северный поток 2 Eugal
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составами
Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составамиЭкономика
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человек
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человекЭкономика
В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правила
В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правилаЭкономика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять