Германия официально отсрочила получение газа из "Северного потока – 2"

Газопровод EUGAL не заработает на полную мощность с 2021 года

В Германии перенесли запуск на полную мощность второй ветки газопровода EUGAL (European Gas Pipeline Link), по которой должны транспортировать газ из "Северного потока – 2". Запуск планировался на 1 января 2021 года, но теперь состоится не раньше апреля-2021. Причина – задержки со строительством "Северного потока – 2".

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Об этом сообщила компания Gascade, которая является оператором этого газопровода.

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Первая нитка EUGAL начала работу 1 января 2020 года. Она временно транспортирует часть газа, поступающего по газопроводу "Северный поток".

Карта: Deutsche Welle

Пропускная способность первой нитки газопровода – 30,9 млрд куб. м газа в год. После завершения строительства второй нитки мощность EUGAL должна достичь 55 млрд кубометров.

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Напомним, европейские газовые эксперты считают, что новые санкции США "не только задержат строительство "Северного потока – 2", но и могут навсегда остановить его, несмотря на то, что сегодня проложено уже 95% труб.

Как сообщалось, недавно США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они будут распространяться и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

К слову, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что санкции США – это единственный способ остановить "Северный поток – 2". Коболев уверен, что Германия добровольно не откажется от совместной с Россией реализации проекта.

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