В "Дії" появится новая услуга. Украинцам упростят порядок получения субсидий

На данный момент 70 услуг уже доступны онлайн в приложении "Дія", но власти увеличивают их количество

Всего в Украине около 2500 услуг, часть из них в "Дії" / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник сообщил, что в ближайшем будущем в "Дії" можно будет оформить субсидии.

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

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"Сейчас у нас есть услуги для бизнеса, осенью станут доступными многие социальные услуги. В том числе надеемся, что удастся реализовать субсидии, льготы, услуги для ветеранов, матерей-одиночек и в целом можно будет считать, что подавляющее большинство тем из жизненных ситуаций человека будет закрыто", – сообщил Баник.

По его словам, сейчас на портале "Дія" доступно более 70 различных электронных услуг. Часть из них доступна исключительно в мобильном приложении. Например, замена водительского удостоверения.

"Всего в Украине около 2500 услуг. Есть такие массовые, как субсидия, которую получают 1,5 млн человек в год, а есть услуги, которые получает две сотни людей в год. Случаются и ситуации, когда одна и та же услуга в 10 регионах может называться по-разному, и с этим есть определенные сложности, потому что нет единого каталога услуг", – резюмировал Баник.

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Какие документы подаются и на какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

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Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.