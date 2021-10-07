В "Дії" з'явиться нова послуга. Українцям спростять порядок отримання субсидій

Наразі, 70 послуг вже доступні онлайн в додатку "Дія", проте влада збільшує їхню кількість

Всього в Україні близько 2500 послуг, частина з них в "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік розповів що в найближчому майбутньому в "Дії" можна буде оформити субсидії.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главреду".

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"Нині у нас є послуги для бізнесу, восени стануть доступними багато соціальних послуг. У тому числі сподіваємося, що вдасться реалізувати субсидії, пільги, послуги для ветеранів, матерів-одиначок і в цілому можна буде вважати, що переважна більшість тем із життєвих ситуацій людини буде закрита", – повідомив Банік.

За його словами, зараз на порталі "Дія" є понад 70 різних електронних послуг. Частина з них доступна виключно в мобільному додатку. Наприклад, заміна водійського посвідчення.

"Всього в Україні близько 2500 послуг. Є такі масові, як субсидія, яку отримують 1,5 млн осіб на рік, а є послуги, які отримують дві сотні людей в рік. Трапляються і ситуації, коли одна і та ж послуга в 10 регіонах може називатися по-різному, і з цим є певні складнощі, тому що немає єдиного каталогу послуг", – резюмував Банік.

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Які документи подаються і на який строк надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

заяву про призначення і надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми повідомляли, що в проєкті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

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Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсидіантів.