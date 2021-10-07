Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В "Дії" з'явиться нова послуга. Українцям спростять порядок отримання субсидій

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
7 жовтня, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі, 70 послуг вже доступні онлайн в додатку "Дія", проте влада збільшує їхню кількість
Всього в Україні близько 2500 послуг, частина з них в "Дії"
Всього в Україні близько 2500 послуг, частина з них в "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік розповів що в найближчому майбутньому в "Дії" можна буде оформити субсидії.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главреду".

Реклама

"Нині у нас є послуги для бізнесу, восени стануть доступними багато соціальних послуг. У тому числі сподіваємося, що вдасться реалізувати субсидії, пільги, послуги для ветеранів, матерів-одиначок і в цілому можна буде вважати, що переважна більшість тем із життєвих ситуацій людини буде закрита", – повідомив Банік.

За його словами, зараз на порталі "Дія" є понад 70 різних електронних послуг. Частина з них доступна виключно в мобільному додатку. Наприклад, заміна водійського посвідчення.

"Всього в Україні близько 2500 послуг. Є такі масові, як субсидія, яку отримують 1,5 млн осіб на рік, а є послуги, які отримують дві сотні людей в рік. Трапляються і ситуації, коли одна і та ж послуга в 10 регіонах може називатися по-різному, і з цим є певні складнощі, тому що немає єдиного каталогу послуг", – резюмував Банік.

Реклама

Які документи подаються і на який строк надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

  • заяву про призначення і надання житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми повідомляли, що в проєкті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Реклама

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсидіантів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Фінанс-дайджест
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.41

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти