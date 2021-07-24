"Укрзализныця" хочет снова поднять тарифы. Как это повлияет на цены товаров (видео)

Из-за того, что промышленникам будет дороже перевозить сырье, некоторые товары поднимутся в цене

"Укрзализныця" готовится повышать тарифы / Фото: Сегодня

"Укрзализныця" снова хочет поднять свои расценки. Тарифы на грузовые перевозки могут вырасти на треть. Такой проект решения поддержали в Мининфраструктуры. А промышленники, ключевые клиенты перевозчика, раскритиковали инициативу.

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Об этом сообщили новости "Сегодня".

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Клиенты говорят, что даже если и заплатят больше, качественных услуг от железнодорожников не дождутся. Вместо этого товары для украинцев подорожают, а экономика страны потеряет миллиарды гривен.

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Всего к концу следующего года железнодорожники запланировали взыскать дополнительных 12 млрд гривен. Накрутка на грузовых перевозках у нас крупнейшая в мире, и она отнюдь не означает, что услуги лучшие, – говорят эксперты.

"Вместо того, чтоб заниматься реформированием "Укрзализныци", наводить порядок в операционной эффективности, там, где лежат миллиарды гривен, УЗ идет самым простым путем – забирать деньги с рынка, повышая тариф", – сказал глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Какие товары подорожают?

Металлопрокат, потому что для тонны продукции металлургов надо перевезти 4,5 тонны сырья.

Тепловая электроэнергия подорожает на 3%.

Цемент.

Недвижимость.

"Мы вынуждены будем поднимать цены и, конечно, поднимутся цены на объекты строительства. По предварительным подсчетам – это 5-8%", – уточнила глава департамента ассоциации производителей цемента Украины Людмила Крипка.

Промышленники отмечают, что после прошлого повышения тарифа железная дорога уже получила с них 11 млрд гривен. Однако никто не может найти, куда делись деньги от предыдущих повышений тарифов.

"Повышение тарифов убивает всякий интерес любого менеджера заниматься реформами. Это невероятное повышение тарифов. Нигде в мире одновременно тариф не может повышаться на 30%. Не выдержит ни одна экономика мира", – добавил Каленков.

Промышленники надеются, что правительство все же не одобрит такое повышение. Те, кому надо везти грузы, обещают жаловаться президенту и в СНБО. 12 млрд это, мол, уже дело экономической безопасности страны.

Напомним, продажи грузовиков в Украине побили рекорд за 8 лет. Это тоже подтверждает мнение о том, что бизнес переходит с желдороги на автомобильные перевозки.