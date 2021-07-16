"Укрзализныця" повысит грузовые тарифы. Почему это добьет украинские дороги

Новые расценки на перевозки по железной дороге могут стать неподъемными для украинского бизнеса

Засилье фур опасно для украинских трасс / Фото: УНИАН, Сегодня

В Министерстве инфраструктуры планируют существенно повысить тарифы на перевозку грузов по железной дороге. Такой шаг может добить украинские автотрассы, говорится в сюжете "Сегодня".

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Если стоимость перевозок у "Укрзализныци" (УЗ) станет неподъемной для бизнеса, на дорогах будет появляться все больше фур. А ни для кого не секрет, что тяжелые грузовики разрушают дорожное покрытие. В прошлом году они повредили 400 км уже отремонтированных дорог. Ремонт каждого километра обходится примерно в 11 млн гривен.

Как вырастут грузовые тарифы "Укрзализныци"

Цены на грузовые перевозки предлагают повысить так:

для внеклассовых грузов (песок, щебень, соль и т.д.) – на 25,9%;

для грузов 1-го класса (уголь, минеральные удобрения, цемент) – на 8% в этом году и еще на 20,4% в следующем;

для грузов 2-го класса (зерно) – на 8%.

По расчетам "Укрзализныци", это принесет компании 10 млрд гривен уже в 2022 году. В Федерации работодателей транспорта в этом сомневаются – говорят, что с 2015 года тарифы УЗ выросли вдвое, но ожидаемой выгоды на железной дороге так и не увидели.

Как умирают дороги

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Двукратное повышение тарифов за последние шесть лет уже ударило по состоянию автомобильных дорог.

"За этот период автомобильные перевозки, которые по многим направлениям являются конкурентами железнодорожным, выросли на 65 млн тонн, или на 50%. То есть, клиенты бегут с украинской железной дороги", – подсчитал гендиректор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак.

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По данным "Укравтодора", перегруженные фуры каждый год повреждают около 10% уже отремонтированных дорог, то есть почти 400 км. Это больше, чем расстояние от Киева до Полтавы.

"Если будет массовое движение транспортных средств в южных регионах или в южные регионы с перегрузкой 60 и более тонн при температурах 28 и более градусов, то никакая дорога с асфальтобетонным покрытием не выдержит такую нагрузку", – предупреждает начальник управления эксплуатации и безопасности движения "Укравтодора" Олег Федоренко.

Отремонтировать километр трассы в среднем стоит 11 млн гривен. Соответственно, за 400 км, которые повредили в прошлом году, нужно отдать около 4,5 млрд гривен. И их заплатит не железная дорога, а украинцы из собственных карманов – из налогов.

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Напомним, продажи грузовиков в Украине побили рекорд за 8 лет. Это тоже подтверждает мнение о том, что бизнес переходит с желдороги на автомобильные перевозки.