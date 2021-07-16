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"Укрзалізниця" підвищить вантажні тарифи. Чому це доб'є українські дороги

16 липня 2021 19:02

Ксенія Капустинська , Олексій Кашпоровський

Нові розцінки на перевезення залізницею можуть стати непідйомними для українського бізнесу

Засилля фур - небезпека для українських трас

Засилля фур - небезпека для українських трас / Фото: уніан, Сьогодні

У Міністерстві інфраструктури планують істотно підвищити тарифи на перевезення вантажів залізницею. Такий крок може добити українські автотраси, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Якщо вартість перевезень у "Укрзалізниці" (УЗ) стане непідйомною для бізнесу, на дорогах з'являтиметься все більше фур. А ні для кого не секрет, що важкі вантажівки руйнують дорожнє покриття. Минулого року вони пошкодили 400 км вже відремонтованих доріг. Ремонт кожного кілометра обходиться приблизно в 11 млн гривень.

Як виростуть вантажні тарифи "Укрзалізниці"

Ціни на вантажні перевезення пропонують підвищити так:

  • для позакласових вантажів (пісок, щебінь, сіль тощо) – на 25,9%;
  • для вантажів 1-го класу (вугілля, мінеральні добрива, цемент) – на 8% в цьому році і ще на 20,4% в наступному;
  • для вантажів 2-го класу (зерно) – на 8%.

За розрахунками "Укрзалізниці", це принесе компанії 10 млрд гривень уже в 2022 році. У Федерації роботодавців транспорту в цьому сумніваються – кажуть, що з 2015 року тарифи УЗ виросли удвічі, але очікуваної вигоди на залізниці так і не побачили.

Як помирають дороги

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Дворазове підвищення тарифів за останні шість років вже вдарило по стану автомобільних доріг.

"За цей період автомобільні перевезення, які за багатьма напрямками є конкурентами залізничним, виросли на 65 млн тонн, або на 50%. Тобто, клієнти біжать з української залізниці", – підрахував гендиректор Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак.

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За даними "Укравтодору", перевантажені фури щороку ушкоджують близько 10% вже відремонтованих доріг, тобто майже 400 км. Це більше, ніж відстань від Києва до Полтави.

"Якщо буде масовий рух транспортних засобів в південних регіонах або в південні регіони з перевантаженням 60 і більше тонн при температурах 28 і більше градусів, то ніяка дорога з асфальтобетонним покриттям не витримає таке навантаження", – попереджає начальник управління експлуатації і безпеки руху "Укравтодору" Олег Федоренко.

Відремонтувати кілометр траси в середньому коштує 11 млн гривень. Відповідно, за 400 км, які пошкодили в минулому році, потрібно віддати близько 4,5 млрд гривень. І їх заплатить не залізна дорога, а українці з власних кишень – через податки.

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Нагадаємо, продажу вантажівок в Україні побили рекорд за 8 років. Це теж підтверджує думку про те, що бізнес переходить з залізниці на автомобільні перевезення.

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