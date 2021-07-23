"Укрзализныця" не получит ожидаемых средств от повышения железнодорожных тарифов, – Укрцемент

Предприятия переведут логистику в другой сегмент, в сегмент автоперевозок, если поднимутся тарифы УЗ, заявила Людмила Крипка

/ Фото: Pixabay

В случае повышения железнодорожных тарифов, которое инициирует Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця", цементная отрасль сократит объемы перевозок по железной дороге и переведет свои грузы на автомобильный транспорт.

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Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Людмила Крипка на пресс конференции в Интерфакс, сообщает "Оbozrevatel".

"Ожидаемого поступления средств УЗ может и не получить. Потому что предприятия, в частности цементной отрасли, просто переведут логистику в другой сегмент, в сегмент автомобильных перевозок. И как результат – доходов УЗ не получит. И второе такой важный вопрос – увеличится нагрузка на автомобильные перевозки", – подчеркнула она.

По словам эксперта, повышение железнодорожных тарифов приведет к росту цены на продукцию на 5-8%, что, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости объектов строительства.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект приказа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".

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Проектом приказа изменение уровня тарифов предлагается осуществить путем установления тарифов для грузов внеклассной группы на действующем уровне для грузов 1-го тарифного класса; а также путем постепенного увеличения уровня тарифов на перевозку нынешней группы грузов 1-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 года и еще на 20,4% с 01.01.2022 года.

Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков призвали президента Украины рекомендовать Министерству инфраструктуры Украины отозвать проект приказа о повышении тарифов УЗ, как такой, что не является экономически обоснованным и имеет крайне негативные последствия для экономики.