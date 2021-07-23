"Укрзалізниця" не отримає очікуваних коштів від підвищення залізничних тарифів, – Укрцемент

Підприємства переведуть логістику в інший сегмент, у сегмент автоперевезень, якщо піднімуться тарифи УЗ, заявила Людмила Кріпка

/ Фото: Pixabay

У разі підвищення залізничних тарифів, яке ініціює Міністерство інфраструктури і "Укрзалізниця", цементна галузь скоротить обсяги перевезень по залізниці і переведе свої вантажі на автомобільний транспорт.

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Про це заявила виконавчий директор Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Людмила Кріпка на пресконференції в Інтерфакс, повідомляє "Оbozrevatel".

"Очікуваного надходження коштів УЗ може й не отримати. Тому що підприємства, зокрема цементної галузі, просто переведуть логістику у інший сегмент, у сегмент автомобільних перевезень. І як результат – доходів УЗ не отримає. І друге таке важливе питання – збільшиться навантаження на автомобільні перевезення", – підкреслила вона.

За словами експерта, підвищення залізничних тарифів призведе до зростання ціни на продукцію на 5-8%, що, своєю чергою, призведе до збільшення вартості об’єктів будівництва.

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Нагадаємо, раніше Міністерство інфраструктури України оприлюднило проєкт наказу "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги".

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Проєктом наказу зміну рівня тарифів пропонується здійснити шляхом встановлення тарифів для вантажів позакласної групи на діючому рівні для вантажів 1-го тарифного класу; а також шляхом поступового збільшення рівня тарифів на перевезення нинішньої групи вантажів 1-го тарифного класу на 8% з 01.09.2021 року і ще на 20,4% з 01.01.2022 року.

Федерація металургів і Профспілка металургів і гірників закликали президента України рекомендувати Міністерству інфраструктури України відкликати проект наказу про підвищення тарифів УЗ, як такий, що не є економічно обґрунтованим і має вкрай негативні наслідки для економіки.