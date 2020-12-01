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Украинские овощи стали дороже импортных: какие покупать

1 декабря, 08:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Диетологи советуют обратить внимание на запах продукта

Привычные для украинцев овощи теперь возят из-за границы. На наших прилавках – преимущественно китайский чеснок и турецкие помидоры. Почему так происходит? И почему импортные овощи дешевле, чем украинские? В этих вопросах разбирались журналисты "Сегодня".

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Как ни странно, но эксперты отмечают падение импорта овощей в Украину. Оказывается, из-за границы в этом году стали везти на 90% меньше лука, чем в прошлом. Падение импорта картошки, капусты и чеснока составило 70%. Но импортной продукции все равно много.

"Более 40% овощей в Украину мы завозим из Турции. Около 10% – это Нидерланды, Испания, Польша. До 5% – Китай и Израиль. Египетские овощи также присутствуют, грузинские, немецкие", – подсчитала замгендиректора Украинской аграрной конфедерации Наталья Зарицкая.

С производством отечественных овощей особых проблем нет. А засилье импорта на рынке вызвано нехваткой овощехранилищ. Чтобы отечественные продукты не гнили и не увядали, в хранилищах нужно поддерживать соответствующую температуру и влажность.

В итоге это сказывается и на качестве, и на цене, признаются продавцы.

"Отечественный товар сейчас дороже, потому что люди отапливают теплицы. Обычно он дороже в закупке. Импортный товар привозят большими партиями, и он в разы дешевле", – рассказывает продавщица Марьяна.

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Именно поэтому сейчас в Украине стремительно дорожают помидоры и огурцы. Но некоторые овощи наоборот дешевеют. По подсчетам Зарицкой, это лук, капуста, свекла, морковь и картошка – "борщевой набор".

"Здесь потребитель может сэкономить. Но мы прогнозируем, что такая динамика будет наблюдаться недолго. Да и традиционно под Новый год ряд овощей дорожает. Также будут дороже петрушка, укроп и зелень", – прогнозирует эксперт.

А по качеству отечественные и зарубежные овощи не отличаются, говорят диетологи. Но в импортных выше риск наличия нитратов и пестицидов – чтобы продукты дольше оставались свежими. Поэтому если овощ очень большой, не имеет присущего ему запаха и долго остается свежим без холодильника – лучше такой не есть.

Напомним, ранее фермеры предупреждали украинцев о низком урожае овощей и объясняли, что будет с ценами на "борщевой набор".

Также эксперты отмечали, что украинцев ждет неотвратимый рост цен на сахар.

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Источник: Сегодня

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