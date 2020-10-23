Украинцев ждет неотвратимый рост цен на сахар – прогноз экспертов

Производство сахара в Украине в нынешнем сезоне (с сентября 2020 по август 2021 гг.) упадет на 20%, до 1,25 млн тонн. Поэтому цены на сахар будут "неотвратимо" расти. Впрочем, дефицита сахара, по мнению специалистов, не ожидается.

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Об этом сообщили аналитики Экономического дискуссионного клуба (ЭДК).

"Учитывая ожидаемое уменьшение наполняемости внутреннего рынка, а также увеличение затрат на производство свеклы и сахара, рост цен на него является неотвратимым, что потребители уже успели заметить в октябре на ценниках в торговых сетях", – говорится в сообщении экспертов.

Они объяснили, что на ценах скажется снижение объемов производства сахара. К нему, в свою очередь, приведет падение урожая сахарной свеклы, которая пострадала из-за засухи.

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При этом сахара будет достаточно для покрытия внутреннего спроса:

остатки сахара с предыдущего сезона составляют 370 тыс. тонн;

общее предложение сахара без учета импорта в нынешнем сезоне оценивается в 1,6 млн т.;

потребление сахара внутри страны оценивается в 1,25 млн т из расчета 30 кг на человека в год;

экспорт сахара в текущем сезоне может составить 40 тыс. т, а остатки на конец сезона – 250 тыс. т.

Напомним, сахар уже начал дорожать. На этом фоне во многих магазинах даже ввели ограничение – не больше пяти килограммов в одни руки. О том, что будет с ценами на продукты в Украине, рассказывали журналисты "Сегодня":

Тем временем украинцев пугают подорожанием хлеба. Хлебозаводы планируют поднимать цены постепенно до конца года.

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