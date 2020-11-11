Грядет подорожание на фоне карантина. На какие продукты поднимут цену

В Украине уже полгода действует госрегулирование цен на социально значимые товары. Оно было введено на время карантина и, согласно постановлению правительства, должно действовать до его отмены.

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Правда, регулирование в данном случае не означает запрета на рост цен. Как говорится в постановлении, Кабмин "вводит государственное регулирование цен путем декларирования изменения розничных цен на товары". Причем не на все, а лишь на те, которые отнесены к социально значимым.

Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, подорожают ли продукты, если ужесточат карантин".

Теперь же мы посмотрели, как изменились цены на социально значимые товары за время карантина, защитило ли госрегулирование от их подорожания. А заодно поинтересовались, будут ли эти продукты дорожать в ближайшем будущем.

Как подорожали продукты

В списке продуктов питания, отнесенных к социально значимым, всего 10 наименований: гречка, сахар, мука, яйца, вермишель, молоко жирностью 2,5%, масло жирностью 72,5%, хлеб ржано-пшеничный, курятина и негазированная вода.

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Судя по информации на сайте declaration.consumer.gov.ua, где торговые точки декларируют изменение цен, подорожание не обошло ни один товар из списка. Разве что дорожали они в разное время. Так, в июне многие производители подняли цены на яйца, в июле и августе поднялась в цене вода, в сентябре – курятина, осенью – гречка, хлеб и мука.

Чтобы понять, насколько существенным было подорожание за полгода, мы изучили старые чеки из сетевых магазинов и сравнили цены на одни и те же продукты из списка в начале карантина и сейчас.

Вот что у нас получилось:

Хлеб, 400 г: +37,3% (13,39 – 18,39 грн)

Минеральная вода без газа, 1,5 л: -8,7% (13,9 – 12,69 грн)

Яйца, 30 шт: +16,7% (60,4 – 70,5 грн)

Молоко, 1 л: +17% (33,25 – 38,9 грн)

Мука, 5 кг: +11% (50,9 – 56,5 грн)

Гречка, 3 кг: -2,9% (103,9 – 100,9%)

Сахар, 1 кг: +33% (14,99 – 19,99 грн).

Конечно, у разных производителей подорожание могло быть неодинаковым. Но эти примеры показывают, что регулирование цен на социально значимые продукты не защитило их от подорожания.

Насколько подорожали медицинские товары

К сожалению, лекарства из "кабминовского" списка (с действующим веществом парацетамол, азитромицин, амоксициллин и т. д.) подорожание тоже не обошло. Причем происходит это постоянно.

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Один и тот же производитель может сегодня поднять цену на одно лекарство, завтра – на другое, через месяц – на третье. В разных городах подорожание товаров одного производителя тоже возможно в разное время.

Антисептики дорожали понемногу, но постоянно. А вот что касается медицинских масок, то они даже немного подешевели по сравнению с первыми месяцами карантина.

В то же время медицинские перчатки регулярно росли в цене. И хотя они до сих пор стоят всего несколько гривен, в процентах это подорожание оказалось существенным – от 15 до 50%, в зависимости от производителя.

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Что подорожает в ближайшее время

В последнее время торговцы активно декларируют на сайте грядущее повышение цен на муку и хлеб. Мука подорожает почти на 10%. Примерно на столько же дорожает и хлеб – от 5 до 9,9%.

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Вообще большинство продуктов, на которые продавцы декларируют цены, дорожают на 5-9,99%. Почему на 9,99? По постановлению Кабмина, подорожание менее чем на 5% декларировать не нужно. От 5 до 10% – нужно за 3 дня.

Если цена растет более чем на 10%, предупреждать нужно за две недели. Поэтому продавцы стараются либо повышать ее понемногу, чтобы не декларировать вовсе, либо не выходить за пределы 10%.

Мука и хлеб

Судя по декларациям, цены на свой товар повышают производители. Некоторые подняли цены на муку еще в октябре. В других магазинах цены вырастут с середины ноября или с декабря.

Подорожание в основном составляет 9,5-9,9%. Например, мука, которая стоила 33 грн за двухкилограммовую пачку, скоро будет стоить 36,25 грн. Но у ряда производителей мука дорожает более чем на 10%. Например, пятикилограммовая пачка по 63,3 грн будет стоить 72,3 грн – на 14,2% больше.

Поскольку мука является основой для многих продуктов питания, следует ожидать, что подорожают и они. Например, многие магазины уже активно декларируют очередное подорожание хлеба. В основном цены вырастут на 5-10%, или на 1-2 гривни.

Что означает 5%-ное подорожание хлеба? Например, белый 400-граммовый "кирпичик" у одного из производителей сегодня стоит 28 грн, после подорожания он будет продаваться по 29,4 грн.

Рост цен на 9% означает, что хлеб, который сегодня стоит, например, 11,15 грн, через несколько дней будет уже стоить 12,15 грн. А тот, что сейчас 22,7 грн, будет стоить почти на 2 грн больше – 24,6 грн.

Уже началось подорожание и макаронных изделий – преимущественно на 6-9%. Например, вермишель, которая стоила 15,29 грн, будет продаваться по 16,59, а та, что была 20,6 грн, станет по 21,9 грн.

Сахар и сладости

После некоторого снижения цен начинает потихоньку дорожать сахар. Сейчас анонсируется подорожание этого продукта в основном на 8-9%. Например, сахар, который продается по 17,5 грн/кг, будет стоить 19,23 грн.

Плохая новость для сладкоежек: рост цен на муку и сахар неминуемо вызовет подорожание и всех кондитерских изделий – конфет, печенья и т. д.

Другие товары

Кроме перечисленных социально значимых продуктов, в ближайшее время на 9-9,99% подорожают гречка (это касается продукции многих производителей) и молоко.

Продолжится рост цен на лекарства. Так, несколько десятков препаратов с действующими веществами Amoxicillin, Azithromycin, Ceftriaxone, Moxifloxacin подорожают на 8-20%, а в некоторых случаях – на треть. Также растут в цене препараты парацетамола (9-20%).

Из-за постоянного спроса будут дорожать и дезинфицирующие средства. Хотя этот процесс продолжается с лета, и многие производители уже успели поднять цены раньше.

Именно потому, что повышение цен растянуто во времени, статистика не фиксирует заметного подорожания на эти и другие товары.

Напомним, ранее экономист назвал условие существенного роста цен в Украине.

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