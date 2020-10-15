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Украинцев предупредили о низком урожае овощей: что будет с ценами

15 октября, 11:55

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Вполне вероятно, что картофель придется импортировать

Маленький урожай прогнозируют этой осенью фермеры. Говорят, хуже чем в прошлом году уродил и картофель, и сезонные овощи.

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Впрочем, эксперты успокаивают новости "Сегодня" и украинцев, на цены это не повлияет. Картошку, которой не хватит украинцам, – импортируют из-за рубежа. Что же до традиционного "борщевого набора", то его стоимость сейчас на четверть меньше, чем в прошлом году.

Из-за неблагоприятной погоды прогнозируют собрать также значительно меньше зерна, кукурузы и подсолнечника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по севу озимых в Украине ударила засуха. По нашим данным, около 50% площадей, предназначенных под озимые урожая 2021 года, были охвачены засухой.

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А еще, премьер Денис Шмыгаль уже заявил, что из-за засухи в 2020 году урожай зерновых ожидается на 7 млн тонн меньше прошлогоднего.

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При этом Украина взяла курс на ТОП-5 мировых лидеров по экспорту зерна. По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине на конец 2029 года достигнет 34 млн тонн, или 4,1% мирового производства. Для сравнения, в 2019 году производство пшеницы было 28 млн тонн, или 3,7% мирового уровня.

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цены урожай овощи цены на продукты

Источник: Сегодня

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