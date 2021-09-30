Украинцам хотят увеличить субсидии: когда и кому обещают помощь

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что все, кому нужна помощь в оплате коммунальных услуг, получат поддержку от государства.
Об этом пишет "Урядовый курьер".
"Механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона. Как бы не менялись тарифы, все, кто нуждается в помощи в оплате коммунальных услуг, обязательно получат поддержку от государства", – отметила Лазебная.
Она добавила, что в госбюджете на этот год на выплату субсидий предусмотрено 35,2 млрд грн. По ее словам, на сегодня все заявки органов социальной защиты населения на выплату жилищных субсидий населению финансирует Минсоцполитики в полном объеме. В Верховной Раде находится законопроект, который предусматривает увеличение финансирования субсидий в этом году еще более чем на 1,2 млрд гривен.
Размер субсидий будет увеличиваться автоматически в случае увеличения коммунальных тарифов. Для жителей регионов, которые попадут в "красную" зону в результате распространения COVID-19, автоматически на 50% будут увеличены нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидий.
На сентябрь субсидию назначено почти 2,5 миллиона домохозяйств, из них автоматически – почти 2 миллионам. Согласно ожиданиям Минсоцполитики, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривен.
Пенсии будут расти, как запланировано
На 2022 правительство уже запланировало последовательное повышение пенсий. Лазебная сказала, что в следующем году минимальная пенсионная выплата у человека старше 70 лет при наличии страхового стажа 35 лет у мужчины и тридцатые женщины будет не меньше, чем 3000 гривен. С 1 марта пройдет индексация пенсий.
Усилия всех ветвей власти следует направить на три ключевые позиции:
- восстановить справедливость в солидарной системе;
- ввести обязательные пенсионные накопления и стимулировать развитие добровольных;
- обеспечить для каждого человека почтенного возраста доступность необходимых социальных услуг гарантированного объема и качества.
Министр социальной политики добавила, что готовится законопроект о реформе системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.
По данным Минсоцполитики, сейчас средняя пенсия составляет 3 867 гривен. За последние полтора года ее размер увеличился на 25%.
"Уже с середины следующего года пенсий меньших 2000 гривен в стране не будет", – сказал Лазебная.
Повышение выплат с 1 октября
За 400 гривен уже с 1 октября 2021-го придадут 75-летним пенсионерам. Их пенсия составит не менее 2500 гривен в месяц.
Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:
- для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
- для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство увеличивает социальные выплаты и пенсии – за последние полгода было запущено ряд соответствующих программ.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила о повышении размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в 2022 году.