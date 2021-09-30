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Українцям хочуть збільшити субсидії: коли і кому обіцяють допомогу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
30 вересня, 11:03
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У минулому опалювальному сезоні субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримувало близько 3 мільйонів домогосподарств
Субсидії переглянуть автоматично, якщо зростуть тарифи
Субсидії переглянуть автоматично, якщо зростуть тарифи / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що всі, кому потрібна допомога в оплаті комунальних послуг, отримають підтримку від держави.

Про це пише "Урядовий кур'єр".

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"Механізм субсидій буде стабільно працювати при будь-якій течії опалювального сезону. Як би не змінювалися тарифи, всі, хто потребує допомоги в оплаті комунальних послуг, обов'язково отримають підтримку від держави" , – зазначила Лазебна.

Вона додала, що в держбюджеті на цей рік на виплату субсидій передбачено 35,2 млрд грн. За її словами, на сьогодні всі заявки органів соціального захисту населення на виплату житлових субсидій населенню фінансує Мінсоцполітики в повному обсязі. У Верховній Раді знаходиться законопроєкт, який передбачає збільшення фінансування субсидій в цьому році ще більш ніж на 1,2 млрд гривень.

Розмір субсидій буде збільшуватися автоматично в разі збільшення комунальних тарифів. Для жителів регіонів, які потраплять в "червону" зону в результаті поширення COVID-19, автоматично на 50% будуть збільшені норми споживання основних комунальних послуг при розрахунку субсидій.

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На вересень субсидію призначено майже 2,5 мільйона домогосподарств, з них автоматично – майже 2 мільйонам. Згідно з очікуваннями Мінсоцполітики, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 тисяч гривень.

Пенсії будуть рости, як заплановано

На 2022 уряд вже запланував послідовне підвищення пенсій. Лазебна сказала, що в наступному році мінімальна пенсійна виплата у людини старше 70 років при наявності страхового стажу 35 років у чоловіків і тридцяті жінки буде не менше, ніж 3000 гривень. З 1 березня пройде індексація пенсій.

Зусилля всіх гілок влади слід спрямувати на три ключові позиції:

  • відновити справедливість у солідарній системі;
  • ввести обов'язкові пенсійні накопичення і стимулювати розвиток добровільних;
  • забезпечити для кожної людини поважного віку доступність необхідних соціальних послуг гарантованого обсягу і якості.
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Міністр соціальної політики додала, що готується законопроєкт про реформу системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб.

За даними Мінсоцполітики, зараз середня пенсія становить 3 867 гривень. За останні півтора року її розмір збільшився на 25%.

"Уже з середини наступного року пенсій менших 2000 гривень в країні не буде", - сказав Лазебная.

Підвищення виплат з 1 жовтня

За 400 гривень вже з 1 жовтня 2021-го додадуть 75-річним пенсіонерам. Їх пенсія складе не менше 2500 гривень на місяць.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

  • для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;
  • для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд збільшує соціальні виплати і пенсії – за останні півроку було запущено ряд відповідних програм.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила про підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років в 2022 році.

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