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В Україні підвищать розмір мінімальної пенсії. Хто отримає надбавку?

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
29 вересня, 07:00
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Нині в Україні проводиться комплексна пенсійна реформа
Кошти на надбавки будуть закладені у Держбюджеті на 2022 рік
Кошти на надбавки будуть закладені у Держбюджеті на 2022 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила про підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років у 2022 році.

Про це вона сказала на пресконференції.

"Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не може бути меншою за 3 тис. грн", – сказала Лазебна.

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За її словами, наразі в Україні проводиться комплексна пенсійна реформа. Наприклад, через законопроєкт про систему державних гарантій непрацездатних осіб влада має намір відновити справедливість у солідарній системі. Також у планах упровадити обов'язкову накопичувальну систему та розвивати добровільні пенсійні накопичення.

"У нас немає жодної заборгованості з пенсійних виплат, і їх не буде, тому що коштів достатньо і тих, які надходять від єдиного соціального внеску. Я вам більше того скажу, у нас є перевиконання плану з надходжень. Крім того, є державний бюджет із надходжень, який надає позики, а потім пенсійний фонд їх погашає, як до них надходять кошти", – відповіла міністр на чутки, що коштів на соцвиплати не вистачає.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія в Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн людей).

  • Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн людей);
  • від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн людей);
  • від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн людей);
  • від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн людей);
  • понад 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. людей).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

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Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків із 1 квітня 2021 року.

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