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Украинцам увеличат пенсии и соцвыплаты. Кто получит надбавку?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 сентября, 07:00
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С 1 октября украинцы старше 75 лет запустят доплаты в размере 400 гривен
Работающим пенсионерам уже проиндексировали пенсии
Работающим пенсионерам уже проиндексировали пенсии / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство увеличивает социальные выплаты и пенсии – за последние полгода было запущено ряд соответствующих программ.

Об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

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По словам премьера, в Украине уже:

  • почти 9 млн пенсионеров проиндексированы пенсии на 11%;
  • внедрены ежемесячные доплаты в размере 2000 грн для военных пенсионеров;
  • увеличены на 2-2,5 тыс. грн пенсии для лиц с инвалидностью, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

Работающим пенсионерам уже проиндексировали пенсии. А с 1 октября украинцам старше 75 лет запустят доплаты в размере 400 гривен.

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"Также с октября следующего года доплаты по 300 грн будут получать пенсионеры старше 70 лет. В прошлом году мы ввели доплаты по 500 грн пенсионерам в возрасте от 80 лет. Благодаря инициативе Президента такая программа заработала впервые в Украине", – отметил Денис Шмыгаль.

По словам премьера, перечисленные шаги лишь часть работы правительства по улучшению социального обеспечения украинцев.

Повышение выплат с 1 октября

За 400 гривен уже с 1 октября 2021-го придадут 75-летним пенсионерам. Их пенсия составит не менее 2500 гривен в месяц.

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Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

  • для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
  • для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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