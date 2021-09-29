В Украине повысят размер минимальной пенсии. Кто получит надбавку?

Сейчас в Украине проводится комплексная пенсионная реформа

Средства на надбавки будут заложены в Госбюджете на 2022 год / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила о повышении размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в 2022 году.

Об этом она сказала на пресс-конференции.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не может быть меньше 3 тыс. грн", – сказала Лазебная.

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По ее словам, в данный момент в Украине проводится комплексная пенсионная реформа. Например, с помощью законопроекта о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц, власти намерены восстановить справедливость в солидарной системе. Также в планах внедрить обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления.

"У нас нет никакой задолженности по пенсионным выплатам, и их не будет, так как средств достаточно и тех, которые поступают от единого социального взноса. Я вам более того скажу, у нас существуют перевыполнение плана по поступлениям. Кроме того, существуют государственный бюджет по поступлениям, который предоставляет займы, а потом пенсионный фонд их погашает, когда к нему поступают средства", – ответила министр на слухи, что средств на соцвыплаты не хватает.

Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

Пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

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Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.