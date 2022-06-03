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Uber будет бесплатно возить некоторых клиентов – какую услугу запустили в Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 10:00
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Рассказываем, какой новый сервис запустила компания Uber, и кому доступны бесплатные поездки в Украине уже с 3 июня
Uber запустил бесплатный сервис
Uber запустил бесплатный сервис / Фото: Getty Images, ain.ua, Коллаж: Сегодня

С пятницы, 3 июня, Uber запускает новый сервис для тех, кому нужно добраться до польской границы или от нее во Львов.

О том, как будет действовать услуга и что доступно клиентам, в пресс-службе Uber рассказали ain.ua.

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Платить не нужно

Сервис Uber Aid Shuttle теперь доступен во Львове. Из этого города люди смогут доехать до границы с Польшей и наоборот без платы за это.

Условия сервиса таковы:

  • услуга действует по маршруту Львов – Шегини – Львов;
  • можно забронировать до 4 мест в автобусе через приложение Uber во Львове. Место отправления – Львовский пригородный вокзал.

В компании говорят, что услуга временная, и так они хотят помочь перекрыть транспортные нужды от Львова к пограничному переходу Шегини. Кроме того, Uber хочет помочь местным общинам во время дефицита топлива.

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"Uber продолжает поддерживать украинские общины, в связи с нехваткой топлива, поэтому мы рады сообщить о запуске новой инициативы Uber Aid Shuttle во Львове. Это временное решение, которое поможет людям легче пережить существующий топливный кризис и комфортно вернуться в Украину", – подытожила Ивона Крук, представительница Uber.

WOG сменила лимиты на бензин

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с 3 июня на заправках WOG действуют следующие условия на покупку топлива:

  • 20 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE;
  • 40 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии PRIDE по QR-коду из этого приложения;
  • 40 литров в сутки – при отоварении горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE.

"Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 литров горючего в сутки по талонам, а по топливным картам – индивидуально, согласно лимиту самой карты", – объяснили в компании.

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Кроме того, важно помнить, что в течение одного визита на заправку купить топливо с разных карт PRIDE запрещено. Также нельзя заливать бензин в канистру, только в бак авто.

"Сегодня" также писали, что бензиновый кризис может скоро закончиться. Основной причиной дефицита эксперты называют сложную логистику. Читайте, что изменилось на польско-украинской границе, и как это отразится на бензиновом кризисе. Кроме того, мы разъяснили, как украинцы самостоятельно ухудшают ситуацию с бензиновым кризисом.

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