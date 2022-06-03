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Uber безплатно возитиме деяких клієнтів – яку послугу запустили в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 10:00
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Розповідаємо, який новий сервіс запустила компанія Uber, і кому доступні безплатні поїздки в Україні вже з 3 червня
Uber запустив безкоштовний сервіс
Uber запустив безкоштовний сервіс / Фото: Getty Images, ain.ua, Колаж: Сьогодні

З п'ятниці, 3 червня, Uber запускає новий сервіс для тих, кому потрібно дістатися до польського кордону або від нього до Львова.

Про те, як діятиме послуга, і що доступно клієнтам, в пресслужбі Uber розповіли ain.ua.

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Платити не потрібно

Сервіс Uber Aid Shuttle тепер доступний у Львові. З цього міста люди зможуть доїхати до кордону з Польщею та навпаки без плати за це.

Умови сервісу такі:

  • послуга діє за маршрутом Львів – Шегині – Львів;
  • забронювати можна до 4 місць у автобусі через застосунок Uber у Львові. Місце відправлення – Львівський приміський вокзал.

У компанії кажуть, що послуга тимчасова, і має на меті допомогти перекрити транспортні потреби від Львова до прикордонного переходу Шегині. Крім того, так Uber хоче допомогти місцевим громадам під час дефіциту пального.

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"Uber продовжує підтримувати українські громади, у зв’язку з нестачею пального, тож ми раді повідомити про запуск нової ініціативи Uber Aid Shuttle у Львові. Це тимчасове рішення, яке допоможе людям легше пережити наявну паливну кризу та комфортно повернутися до України", – підсумувала Івона Крук, представниця Uber.

WOG змінила ліміти на бензин

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з 3 червня на заправках WOG діють такі умови на купівлю пального:

  • 20 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською карткою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE;
  • 40 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською карткою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку;
  • 40 літрів на добу – при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

"Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 літрів пального на добу за талонами, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки", – пояснили в компанії.

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Крім того, важливо пам'ятати, що протягом одного візиту на заправку купити пальне з різних карток PRIDE заборонено. Також не можна заливати бензин у каністру, лише в бак авто.

"Сьогодні" також писали, що бензинова криза може скоро закінчитись. Основною причиною дефіциту експерти називають складну логістику. Читайте, що змінилося на польсько-українському кордоні, і як це вплине на бензинову кризу. Крім того, ми роз'яснили, як українці самостійно погіршують ситуацію з бензиновою кризою.

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