Uber безплатно возитиме деяких клієнтів – яку послугу запустили в Україні

З п'ятниці, 3 червня, Uber запускає новий сервіс для тих, кому потрібно дістатися до польського кордону або від нього до Львова.
Про те, як діятиме послуга, і що доступно клієнтам, в пресслужбі Uber розповіли ain.ua.
Платити не потрібно
Сервіс Uber Aid Shuttle тепер доступний у Львові. З цього міста люди зможуть доїхати до кордону з Польщею та навпаки без плати за це.
Умови сервісу такі:
- послуга діє за маршрутом Львів – Шегині – Львів;
- забронювати можна до 4 місць у автобусі через застосунок Uber у Львові. Місце відправлення – Львівський приміський вокзал.
У компанії кажуть, що послуга тимчасова, і має на меті допомогти перекрити транспортні потреби від Львова до прикордонного переходу Шегині. Крім того, так Uber хоче допомогти місцевим громадам під час дефіциту пального.
"Uber продовжує підтримувати українські громади, у зв’язку з нестачею пального, тож ми раді повідомити про запуск нової ініціативи Uber Aid Shuttle у Львові. Це тимчасове рішення, яке допоможе людям легше пережити наявну паливну кризу та комфортно повернутися до України", – підсумувала Івона Крук, представниця Uber.
WOG змінила ліміти на бензин
Раніше "Сьогодні" розповідали, що з 3 червня на заправках WOG діють такі умови на купівлю пального:
- 20 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською карткою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE;
- 40 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською карткою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку;
- 40 літрів на добу – при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.
"Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 літрів пального на добу за талонами, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки", – пояснили в компанії.
Крім того, важливо пам'ятати, що протягом одного візиту на заправку купити пальне з різних карток PRIDE заборонено. Також не можна заливати бензин у каністру, лише в бак авто.
"Сьогодні" також писали, що бензинова криза може скоро закінчитись. Основною причиною дефіциту експерти називають складну логістику. Читайте, що змінилося на польсько-українському кордоні, і як це вплине на бензинову кризу. Крім того, ми роз'яснили, як українці самостійно погіршують ситуацію з бензиновою кризою.