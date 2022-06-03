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WOG изменила лимиты на бензин – сколько топлива можно залить в одно авто

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 09:00
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Рассказываем, какие ограничения начали действовать в сети заправок WOG уже с пятницы, 3 июня
Что изменилось в сети WOG
Что изменилось в сети WOG / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бензиновый кризис в Украине продолжается, цены на топливо достаточно высоки, и оно не всегда есть на заправках. 2 июня на WOG в ассортименте был только А-95 и дизель. На фоне этого дефицита компании устанавливают новые лимиты на отпуск горючего.

С 3 июня на WOG бензин продают по новым правилам. О них сообщила пресс-служба сети.

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Сколько бензина теперь можно купить

Для всех клиентов, желающих купить горючее, все еще нужна карта лояльности PRIDE. При ее наличии купить топливо можно с такими условиями:

  • 20 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE;
  • 40 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии PRIDE по QR-коду из этого приложения;
  • 40 литров в сутки – при отоварении горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE.

"Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 литров горючего в сутки по талонам, а по топливным картам – индивидуально, согласно лимиту самой карты", – пояснили в компании.

Важно, что в течение одного визита на заправку купить топливо с разных карт PRIDE запрещено.

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Кроме того, с 3 июня на заправке можно залить топливо исключительно в бак авто, в канистру заливать его можно только спецтранспорту по отдельному согласованию.

"Указанные изменения реализуются с целью обеспечения равных условий доступа к топливу всем клиентам, чтобы уменьшить необходимость повторных заправок авто и очередей на АЗК, а также минимизировать попытки спекуляций с топливом", – отметили в WOG.

Лимиты обновляют и другие АЗС

Со 2 июня сеть UPG также изменила правила отпуска горючего. Теперь для частных лиц условия следующие:

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  • если клиент отсканирует бонусную карту UPGgood, то сможет купить 40 литров любого вида горючего;
  • если карты нет, то ему доступно только 10 литров.

Несколько другие правила установили на автогаз:

  • со сканированием бонусной карты UPGgood лимита на покупку автогаза нет;
  • без сканирования купить можно только 10 литров.

В то же время, для юридических лиц и ФЛП условия не изменились.

"Сегодня" также писали, что бензиновый кризис может скоро закончиться. Основная причина дефицита – сложная логистика. Читайте, что изменилось на польско-украинской границе и как это отразится на бензиновом кризисе. Кроме того, мы разъяснили, как украинцы самостоятельно ухудшают ситуацию с бензиновым кризисом.

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