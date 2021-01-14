У Зеленского заявили о приверженности рыночным взаимоотношениям в вопросах газа

Резкое увеличение спроса на газ взметнуло цены на всех мировых рынках, говорит Олег Устенко

Украинское руководство продолжает быть сторонником рынка и рыночных взаимоотношений, в том числе и в вопросах, связанным с газом, но цена "голубого топлива" не должна стать шоком для украинцев.

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Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

По его словам, практика, которая существовала в Украине многие годы и даже десятилетия, когда отдельные олигархические группы получали неоспоримые преимущества от низкой цены на газ за счет всего населения страны, является абсолютно неприемлемой.

"Страна пережила значительное количество "газовых схем и договоренностей", которые под прикрытием обеспечения интересов народа страны обогащали отдельные финансовые группы, но точно не само население. Достаточно вспомнить, что еще несколько лет назад дефицит НАК "Нафтогаза" был настолько высок, что вполне мог конкурировать за пальму первенства с дефицитами отдельных стран", – говорит Устенко.

Он напомнил, что в 2014 году дефицит "Нафтогаза" составлял около 5% ВВП, а до этого даже превышал данную отметку (для сравнения весь государственный дефицит в 2020 кризисном году составил менее 5% ВВП). Поэтому переход к рыночному ценообразованию является абсолютно логичным. И вот почему ни в государственном бюджете 2020-го, ни в бюджете 2021 года не предусмотрены средства для дотирования "Нафтогаза".

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Однако советник президента Украины заметил, что рынки не совершенны. И резкое увеличение спроса на газ, которое произошло на протяжении последних нескольких недель, взметнуло цены на газ на всех мировых рынках.

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"Этот ценовой шок украинские газораспределительные компании целиком и полностью перенесли на конечного потребителя. Абсолютно очевидно, что население страны, которая находится практически в состоянии военных действий с COVID-19, не в состоянии платить эти тарифы. Вот почему вмешательство государства является необходимым", – подчеркнул Устенко.

Он добавил, что именно поэтому президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу высокого уровня по преодолению данного кризиса. Предположительно, будет установлен "ценовой потолок" для тарифа на уровне, не превышающем 7 тыс. грн.

"Как и любое ценовое регулирование – это регулирование будет временным и вряд ли выйдет за временную рамку текущего отопительного сезона. Подобная временная мера не должна вызвать непонимание со стороны МВФ. Однако параллельно должен быть решен и целый ряд других задач, в том числе и обеспечения открытой и прозрачной конкуренции на рынке газа, а также недопущение монопольных сговоров со стороны поставщиков газа", – подытожил советник главы государства.

Напомним, МВФ обеспокоен желанием властей снизить цену газа для украинцев.

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Однако президент Владимир Зеленский заявил: изменения в цене газе – не шаг назад. Они нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией.

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