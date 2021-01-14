У Зеленського заявили про прихильність до ринкових відносин у питаннях газу

Різке збільшення попиту на газ піднесло ціни на всіх світових ринках, каже Олег Устенко

Українське керівництво продовжує бути прихильником ринку і ринкових відносин, в тому числі і в питаннях, пов'язаних з газом, але ціна "блакитного палива" не повинна стати шоком для українців.

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Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.

За його словами, практика, яка існувала в Україні багато років і навіть десятиліття, коли окремі олігархічні групи отримували незаперечні переваги від низької ціни на газ за рахунок всього населення країни, є абсолютно неприйнятною.

"Країна пережила значну кількість "газових схем і домовленостей", які під прикриттям забезпечення інтересів народу країни збагачували окремі фінансові групи, але точно не саме населення. Досить згадати, що ще кілька років тому дефіцит НАК "Нафтогазу" був настільки високий, що цілком міг конкурувати за пальму першості з дефіцитами окремих країн", – каже Устенко.

Він нагадав, що 2014 року дефіцит "Нафтогазу" становив близько 5% ВВП, а до цього навіть перевищував цю позначку (для порівняння, весь державний дефіцит 2020 кризового року становив менш як 5% ВВП). Тому перехід до ринкового ціноутворення є абсолютно логічним. І ось чому ні в державному бюджеті 2020 року, ні в бюджеті 2021 року не передбачені кошти для дотування "Нафтогазу".

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Однак радник президента України зауважив, що ринки не досконалі. І різке збільшення попиту на газ, яке відбулося протягом останніх декількох тижнів, зметнуло ціни на газ на всіх світових ринках.

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"Цей ціновий шок українські газорозподільні компанії цілком і повністю перенесли на кінцевого споживача. Абсолютно очевидно, що населення країни, яка перебуває практично в стані військових дій з COVID-19, не в змозі платити ці тарифи. Ось чому втручання держави є необхідним", – підкреслив Устенко.

Він додав, що саме тому президент Володимир Зеленський сформував робочу групу високого рівня з подолання цієї кризи. Імовірно, буде встановлено "цінової стелю" для тарифу на рівні, що не перевищує 7 тис. грн.

"Як і будь-яке цінове регулювання – це регулювання буде тимчасовим і навряд чи вийде за часові рамки поточного опалювального сезону. Подібний тимчасовий захід не повинна викликати нерозуміння з боку МВФ. Однак паралельно має бути вирішено і низку інших завдань, в тому числі і забезпечення відкритої і прозорої конкуренції на ринку газу, а також недопущення монопольних змов із боку постачальників газу", – підсумував радник глави держави.

Нагадаємо, МВФ занепокоєний бажанням влади знизити ціну газу для українців.

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Однак президент Володимир Зеленський заявив: зміни в ціні газі – не крок назад. Вони потрібні кожному українцю в зв'язку зі складною економічною ситуацією.

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