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Зеленский о снижении цены газа для украинцев: Эти изменения – не шаг назад

13 января, 15:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ограничение тарифной сетки – это идеология только карантинных мер, говорит глава государства

Президент Владимир Зеленский собрал на энергетическое совещание Кабинет министров, представителей НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, чтобы решить вопрос со слишком высокими ценами на газ для украинцев.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Рыночные цены на сегодняшний день велики, особенно, если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит – в экономическом плане тоже", – подчеркнул Зеленский.

На совещании после долгого обсуждения было принято решение об уменьшении цены газа ниже рыночной. Это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

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"Однако помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения – не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничение тарифной сетки – это идеология только карантинных мер", – подчеркнул Зеленский.

Сайт "Сегодня" сообщал со ссылкой на премьера Дениса Шмыгаля, что правительство планирует установить на время карантина или до конца отопительного сезона цену газа в 6,99 грн за куб. м.

Также напомним, власти начали искать способы снизить цену газа для населения после массовых протестов.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ Владимир Зеленский цена на газ тариф на газ

Источник: Сегодня

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