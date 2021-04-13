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У Зеленского допустили секвестр бюджета-2021

13 апреля, 13:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украина все еще может получить деньги от МВФ, но если этого не случится вовремя, придется перейти к "плану Б"

Украина сохраняет довольно высокие шансы на получение траншей от МВФ до сентября. Но если этого не произойдет, госбюджет-2021 придется пересматривать и тогда возможен его секвестр. Дело в том, что в сентябре Украину ждут пиковые выплаты по государственному долгу. Всего в этом году нужно вернуть кредиторам 600 млрд гривен.

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Об этом заявил советник президента Владимира Зеленский по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью РБК-Украина.

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"У нас есть два пиковых месяца по выплатам госдолга – март и сентябрь... Март мы прошли, до сентября готовимся, там будет больше выплата... Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать "план Б" – нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить, придется пересмотреть расходы", - рассказал Устенко.

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Он уточнил, что сейчас шансы Украины вовремя получить финансирование от МВФ – "точно выше 50%".

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Напомним, сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша.

13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by. В конце марта МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку дня просмотра программы.

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