У Зеленського допустили секвестр бюджету-2021

Україна зберігає досить високі шанси на отримання траншів від МВФ до вересня. Але якщо цього не станеться, держбюджет-2021 доведеться переглядати і тоді можливий його секвестр. Річ у тому, що у вересні Україну чекають пікові виплати за державним боргом. Всього в цьому році потрібно повернути кредиторам 600 млрд гривень.
Про це заявив радник президента Володимир Зеленський провів з економічних питань Олег Устенко в інтерв'ю РБК-Україна.
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"У нас є два пікових місяці по виплатах держборгу – березень і вересень ... Березень ми пройшли, до вересня готуємося, там буде більша виплата... Важливо, щоб Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти "план Б" – потрібно буде вирішувати питання, де можна заощадити, доведеться переглянути витрати", – розповів Устенко.
Він уточнив, що зараз шанси України вчасно отримати фінансування від МВФ – "точно вище 50%".
Нагадаємо, наразі Україна знаходиться у 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.
13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. В кінці березня МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною і назвав порядок денний перегляду програми.
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