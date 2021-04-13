У Зеленського допустили секвестр бюджету-2021

Україна все ще може отримати гроші від МВФ, але якщо цього не станеться вчасно, доведеться перейти до "плану Б"

Україна зберігає досить високі шанси на отримання траншів від МВФ до вересня. Але якщо цього не станеться, держбюджет-2021 доведеться переглядати і тоді можливий його секвестр. Річ у тому, що у вересні Україну чекають пікові виплати за державним боргом. Всього в цьому році потрібно повернути кредиторам 600 млрд гривень.

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Про це заявив радник президента Володимир Зеленський провів з економічних питань Олег Устенко в інтерв'ю РБК-Україна.

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"У нас є два пікових місяці по виплатах держборгу – березень і вересень ... Березень ми пройшли, до вересня готуємося, там буде більша виплата... Важливо, щоб Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти "план Б" – потрібно буде вирішувати питання, де можна заощадити, доведеться переглянути витрати", – розповів Устенко.

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Він уточнив, що зараз шанси України вчасно отримати фінансування від МВФ – "точно вище 50%".

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Нагадаємо, наразі Україна знаходиться у 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. В кінці березня МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною і назвав порядок денний перегляду програми.

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