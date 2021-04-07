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У Украины остался шанс на два транша МВФ – Нацбанк

7 апреля, 10:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Говорить о суммах в НБУ пока не готовы

Украина еще может получить два транша Международного валютного фонда (МВФ). Деньги могут выделить, если Верховная Рада после возвращения с карантина примет законы, необходимые для сотрудничества с фондом.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

"Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша. <...> В случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же знаем, что МВФ – это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", - сказал Шевченко.

При этом он предупредил, что Нацбанк ни в коем случае не будет финансировать дефицит госбюджета – это запрещено законом об НБУ (ст. 54). Впрочем, ранее глава Минфина Серей Марченко уверял, что в бюджете хватит денег на соцвыплаты и пенсии даже без траншей МВФ.

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Напомним, 13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand by. А глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что "обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы".

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В конце марта МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку дня просмотра программы.

Сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша.

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НБУ Украина stand-by МВФ Кирилл Шевченко
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