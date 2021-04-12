Украина получила шанс на 2,7 млрд долларов "ковидной" помощи от МВФ

Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) 2,7 млрд долларов для пополнения международных резервов. Речь идет не о будущих траншах в рамках программы stand-by, а об инициативе МВФ о распределении 650 млрд долларов для восстановления мировой экономики после коронакризиса.

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Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко после встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долларов, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов и улучшению, по нашей предварительной оценке, показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов с текущего уровня 91% до около 98%", - уточнил Шевченко.

Напомним, в марте валютные резервы Украины сократились на 1,5 млрд долларов из-за крупных выплат по долгам. К 1 апреля 2021 года ЗВР составили 27,03 млрд долларов США в эквиваленте.

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Сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша.

13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by. В конце марта МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку дня просмотра программы.

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