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Україна отримала шанс на 2,7 млрд доларів "ковідної" допомоги від МВФ

12 квітня, 15:56

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нацбанк розраховує на поповнення валютних резервів

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2,7 млрд доларів для поповнення міжнародних резервів. Йдеться не про майбутні транші в рамках програми stand-by, а про ініціативу МВФ про розподіл 650 млрд доларів для відновлення світової економіки після коронакризи.

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Про це повідомив голова Нацбанку України Кирило Шевченко після зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммер.

"З огляду на розмір квоти України (0,42%), наша держава може отримати близько 2,73 млрд доларів, що буде сприяти нарощуванню золотовалютних резервів і поліпшення, за нашою попередньою оцінкою, показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів з поточного рівня 91% до близько 98%", – уточнив Шевченко.

Нагадаємо, в березні валютні резерви України скоротилися на 1,5 млрд доларів через великих виплат по боргах. Станом на 1 квітня 2021 року ЗВР склали 27,03 млрд в еквіваленті.

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Зараз Україна знаходиться в 18-місячною програмою МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. В кінці березня МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною і назвав порядок денний перегляду програми.

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НБУ криза програма допомога Украина МВФ Кирило Шевченко коронакриза

Джерело: Сьогодні

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