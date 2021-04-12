Україна отримала шанс на 2,7 млрд доларів "ковідної" допомоги від МВФ

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2,7 млрд доларів для поповнення міжнародних резервів. Йдеться не про майбутні транші в рамках програми stand-by, а про ініціативу МВФ про розподіл 650 млрд доларів для відновлення світової економіки після коронакризи.

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Про це повідомив голова Нацбанку України Кирило Шевченко після зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммер.

"З огляду на розмір квоти України (0,42%), наша держава може отримати близько 2,73 млрд доларів, що буде сприяти нарощуванню золотовалютних резервів і поліпшення, за нашою попередньою оцінкою, показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів з поточного рівня 91% до близько 98%", – уточнив Шевченко.

Нагадаємо, в березні валютні резерви України скоротилися на 1,5 млрд доларів через великих виплат по боргах. Станом на 1 квітня 2021 року ЗВР склали 27,03 млрд в еквіваленті.

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Зараз Україна знаходиться в 18-місячною програмою МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. В кінці березня МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною і назвав порядок денний перегляду програми.

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