Україна "проїла" 1,5 мільярда доларів з резервів НБУ

У березні довелося витратити багато валюти на погашення боргів

Станом на 1 квітня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 27,03 млрд в еквіваленті. Отже, їхній обсяг за місяць упав майже на 1,5 млрд доларів – 1 березня в резервах Нацбанку було 28,5 млрд доларів. А ще в січні обсяг ЗВР сягав рекордного за 8 років рівня.

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Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Тобто в березні резерви зменшилися на 5%. У НБУ це пояснили значним обсягом погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави. Водночас валютні запаси частково були компенсовані надходженнями на користь уряду.

Основні фактори, які вплинули на обсяг ЗВР у березні:

Обсяг платежів з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу. Виплати становили 1,3 млрд доларів плюс ще 508,2 млн на користь МВФ. Запозичення через ОВДП дорівнювали 473,7 млн доларів.

Політика НБУ на валютному ринку. Обсяги чистої купівлі валюти перевищили 50 млн дол.

Переоцінка вартості фінансових інструментів через зміну ринкової вартості й курсу валют. Зменшення становило 250,3 млн дол.

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Нинішній обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту. У НБУ відзначають, що цього достатньо для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Нацбанку.

Нагадаємо, аналітики ICU також очікують, що золотовалютні резерви становитимуть 31 млрд доларів в 2021 році. Це буде означати перше за 11-12 років перевищення рівня "достатньої кількості" резервів, який розраховує МВФ.

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