Україна "проїла" 1,5 мільярда доларів з резервів НБУ

Станом на 1 квітня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 27,03 млрд в еквіваленті. Отже, їхній обсяг за місяць упав майже на 1,5 млрд доларів – 1 березня в резервах Нацбанку було 28,5 млрд доларів. А ще в січні обсяг ЗВР сягав рекордного за 8 років рівня.
Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).
Тобто в березні резерви зменшилися на 5%. У НБУ це пояснили значним обсягом погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави. Водночас валютні запаси частково були компенсовані надходженнями на користь уряду.
Основні фактори, які вплинули на обсяг ЗВР у березні:
- Обсяг платежів з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу. Виплати становили 1,3 млрд доларів плюс ще 508,2 млн на користь МВФ. Запозичення через ОВДП дорівнювали 473,7 млн доларів.
- Політика НБУ на валютному ринку. Обсяги чистої купівлі валюти перевищили 50 млн дол.
- Переоцінка вартості фінансових інструментів через зміну ринкової вартості й курсу валют. Зменшення становило 250,3 млн дол.
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Нинішній обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту. У НБУ відзначають, що цього достатньо для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Нацбанку.
Нагадаємо, аналітики ICU також очікують, що золотовалютні резерви становитимуть 31 млрд доларів в 2021 році. Це буде означати перше за 11-12 років перевищення рівня "достатньої кількості" резервів, який розраховує МВФ.
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