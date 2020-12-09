Трубоукладчик "Северного потока – 2" ушел с места строительства

Способное достроить последний участок газопровода "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" покинуло место, где прерывается одна из ниток "трубы", и вернулось к берегам Калининградской области.

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Об этом сообщило агентство Интерфакс.

Уточняется, что "Академик Черский" вышел на рейд Куршской косы. В этой же зоне находятся и вспомогательные суда "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".

Ранее оператор Nord Stream 2 выбрал "Академик Черский" судном для завершения прокладки последнего участка "Северного потока – 2" по дну моря. Строительство газопровода собирались возобновить с 5 декабря. В этот день судно пришло на место предположительных работ и пробыло там два дня.

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Как известно, строительство "Северного потока – 2" было остановлено на датском острове Борнхольм в декабре 2019 года из-за того, что два швейцарских судна-укладчика прекратили работу над проектом под давлением санкций США.

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Теперь палата представителей Конгресса США также поддержала расширенный пакет санкций против "Северного потока – 2". Он включен в законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США на следующий год. В ближайшие дни проект будет вынесен на голосование в Сенат США.

Многие западные СМИ и эксперты считают, что расширение санкций против "Северного потока – 2" может окончательно остановить этот проект.

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