Украина близка к победе над "Северным потоком – 2" – Wall Street Journal

Газета узнала о новых санкциях, которые готовят законодатели в США

В США обсуждают введение новых санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". По данным источников, новые санкции как часть законопроекта о расходах на оборону могут вступить в силу уже к концу года. Эти ограничения могут окончательно остановить строительство газопровода.

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Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). О каких именно ограничениях идет речь, издание не уточняет.

По данным газеты, эти санкции поддерживают два украинских чиновника, которые длительное время работают в Вашингтоне с целью сорвать данный проект. Речь идет о сотруднике "Нафтогаза" Вадиме Гламаздине и работнике Совета национальной безопасности Украины Александра Харченко, которые в течение четырех лет продвигают в американском Конгрессе и Белом доме идею остановки строительства газопровода.

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"Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных в отношении России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над "Северным потоком – 2" год назад примерно в 100 км от конечной точки. Теперь украинцы чувствуют, что близки к успеху", - пишет газета.

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Ранее похожую информацию распространило агентство DPA со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Отмечалось, что правительство США уже определило ряд компаний и физических лиц, которые столкнутся с санкциями, если не прекратят деятельность, связанную с "Северным потоком – 2".

Как известно, строительство "Северного потока – 2" было остановлено на датском острове Борнхольм в декабре 2019 года из-за того, что два швейцарских прокладочных судна прекратили работу над проектом под давлением санкций США.

Напомним, также парламент Германии отказался признать газопровод "Северный поток – 2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности Европы и защиты окружающей среды.

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