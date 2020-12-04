Трамп блокирует санкции против "Северного потока – 2"

Санкции против проектов российских газопроводов "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" внесены в проект оборонного бюджета США, который согласовали обе палаты конгресса. Но этот документ сейчас блокирует действующий президент США Дональд Трамп. Он пригрозил наложить вето на проект из-за статьи о соцсетях.



Как свидетельствует текст проекта, санкции против российских газопроводов предлагают расширить на компании, которые:

содействуют продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов, задействованных в проектах;

предоставляют страхование таких судов;

предоставляют услуги или помещения для технической модернизации таких судов.

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В то же время, Трамп в своем Twitter подтвердил планы заблокировать проект военного бюджета. Трампа не устраивает, что законодатели не включили в него изменение статьи, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей.

Напомним, ряд западных СМИ и экспертов считают, что расширение санкций против "Северного потока – 2" может окончательно остановить этот проект. Также сообщалось, что правительство США уже определило ряд компаний и физических лиц, которые столкнутся с санкциями, если не прекратят деятельность, связанную с "Северным потоком – 2".

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Как известно, строительство "Северного потока – 2" было остановлено на датском острове Борнхольм в декабре 2019 года из-за того, что два швейцарских прокладочных судна прекратили работу над проектом под давлением санкций США. Также парламент Германии отказался признать газопровод "Северный поток – 2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности Европы и защиты окружающей среды.

Впрочем, россияне наконец-то выбрали судно для завершения строительства "Северного потока – 2" и могут возобновить работы уже 5 декабря.

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